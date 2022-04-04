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Интерфакс-АВН

Роскосмос получил письма от NASA и Канадского космического агентства о продолжении сотрудничества по МКС

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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководство NASA, ESA и Канадского космического агентства дали ответ на предложение "Роскосмоса" снять санкции с российской космической отрасли, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Новые и существующие меры экспортного контроля США по-прежнему позволяют осуществлять сотрудничество между США и Россией в целях обеспечения непрерывной безопасной эксплуатации МКС", - говорится в письме главы NASA Билла Нельсона, которое приводит в своем телеграм-канале глава "Роскосмоса".

"В этой связи НАСА продолжит взаимодействовать с соответствующими федеральными ведомствами и агентствами США в целях содействия дальнейшему сотрудничеству в рамках МКС и ее эксплуатации, включая любое необходимое сотрудничество по программе МКС при поддержке АО "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (АО "ЦНИИмаш") и АО "РКЦ "Прогресс", - отмечается в письме.

"Я могу заверить Вас, что Канада продолжает поддерживать программу МКС и привержена ее безопасной и успешной эксплуатации. Хотя Канадское космическое агентство не имеет прямого сотрудничества с АО "ЦНИИмаш" и АО "РКЦ "Прогресс", мы продолжим работать с соответствующими правительственными организациями Канады, чтобы способствовать дальнейшему сотрудничеству и эксплуатации МКС", - говорится в письме главы канадского космического агентства.

31 марта истёк срок, который "Роскосмос" определил для NASA, Европейского и Канадского космических агентств для снятия санкций в отношении нескольких российских предприятий. От этого будет зависеть дальнейшая судьба МКС заявлял глава "Роскосмоса".

"31 марта - последний день, когда мы ждем ответ от NASA, от Европейского космического агентства, от Канадского космического агентства в отношении того, что они должны отозвать санкции, которые ими объявлены, в отношении наших гражданских двух компаний - прежде всего наш головной институт ЦНИИмаш, в который входит Центр управления полетами, и Ракетно-космический центр "Прогресс". (...) Если они либо проигнорируют и не ответят, либо напишут муть, то соответственно мы, исходя из их позиции, определим свою в отношении того, как долго будет работать МКС", - сказал Рогозин 27 марта.

Россия и США вели переговоры о заключении соглашения о возобновлении перекрестных полетов на МКС.

После начала российской военной операции на Украине многие страны ввели в отношении Москвы масштабные санкции.

27 марта Рогозин сообщил журналистам, что не видит необходимости в возобновлении практики перекрестных полетов.

На днях руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что страны-партнеры по МКС, в том числе Россия, достигли прогресса по соглашению о продлении работы станции до 2030 года. Также, по ее словам, Россия и США продолжают работу над соглашением о возобновлении перекрестных полетов на МКС.

12 марта Рогозин сообщил, что "Роскосмос" направил странам-партнёрам по МКС требование снять санкции с предприятий госкорпорации.

В 2021 году несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.

24 февраля о введении санкций в отношении российской космической отрасли сообщали в США и Евросоюзе. По словам главы "Роскосмоса", новые санкции со стороны США не нанесут сильного вреда российской космической отрасли, сотрудничество России и США в космосе необходимо для безопасной эксплуатации МКС.

В тот же день в пресс-службе госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" продолжает выполнять обязательства по работе на МКС, работа по соглашению о перекрестных полетах с США также продолжается.

1 марта в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили "Интерфаксу", что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм.

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Рогозин Дмитрий
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