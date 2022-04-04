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Интерфакс-АВН

Берлин рассматривает возможность покупки системы противоракетной обороны у Израиля или Соединенных Штатов - СМИ

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Пуск ракеты-перехватчика системы THAAD
Пуск ракеты-перехватчика системы THAAD.
Источник изображения: lockheedmartin.com

Берлин. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Германия изучает возможность закупки систем противоракетной обороны в США или Израиле, чтобы обезопасить себя от угрозы ударов российскими ракетами "Искандер", дислоцированными в Калининграде, сообщил еженедельник Welt am Sonntag.

"Искандеры" могут достичь территории почти всей Западной Европы, в настоящее время от этой угрозы надежного щита у Германии нет, заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн в интервью изданию, опубликованном в субботу.

Он отметил: "Пока ясно только одно: у нас нет ни времени, ни денег, чтобы разрабатывать эти системы (противоракетной обороны - ИФ) самостоятельно, потому известно, что угроза ракетного нападения уже существует".

Чиновник не уточнил названия систем, но, скорее всего, имел в виду Arrow 3, построенную Israel Aerospace Industries (IAI), и американскую систему THAAD производства Raytheon, пишет Welt am Sonntag.

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Страны
Германия
Израиль
США
Продукция
THAAD
Искандер
Компании
IAI
Raytheon
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