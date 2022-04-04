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Интерфакс-АВН

В США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты - Пентагон

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Minuteman III
Minuteman III.
Источник изображения: techcult.ru

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Пентагон официально отменил испытательный запуск ракеты, способной нести ядерную боеголовку, чтобы избежать "неправильного толкования" Россией, сообщило военное ведомство.

"Министерство Военно-воздушных сил недавно отменило запланированный испытательный полет ракеты LGM-30G Minuteman III", - цитирует телеканал NBC заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Тодда Бризила.

Чиновник отметил, что "запуск ранее уже откладывался из соображений осторожности, чтобы избежать неправильного толкования или недопонимания" в Москве в условиях продолжающегося украинского конфликта.

"Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III был отменен из-за опасений, что президент России Владимир Путин расценить этот шаг как эскалацию", - пояснили NBC представители министерства обороны США.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
04.04.2022 06:17
Чушь!
Тупая отмазка.
Просто что то у них не заладилось.
0
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