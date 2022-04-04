В США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты - Пентагон

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Пентагон официально отменил испытательный запуск ракеты, способной нести ядерную боеголовку, чтобы избежать "неправильного толкования" Россией, сообщило военное ведомство.

"Министерство Военно-воздушных сил недавно отменило запланированный испытательный полет ракеты LGM-30G Minuteman III", - цитирует телеканал NBC заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Тодда Бризила.

Чиновник отметил, что "запуск ранее уже откладывался из соображений осторожности, чтобы избежать неправильного толкования или недопонимания" в Москве в условиях продолжающегося украинского конфликта.

"Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III был отменен из-за опасений, что президент России Владимир Путин расценить этот шаг как эскалацию", - пояснили NBC представители министерства обороны США.