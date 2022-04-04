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Интерфакс-АВН

Руководители бюджетных учреждений, обвиняющие РФ, должны покинуть свои должности - Володин

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что руководители бюджетных организаций культуры, здравоохранения и ряда других сфер, обвиняющие РФ, должны покинуть свои должности; в Думе спросят об этом профильных министров.

"Государственная Дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит - у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер", - написал Володин в пятницу в телеграм-канале.

Он отметил, что это, в частности, касается тех, кто "убежал в другие страны, в тёплые края - переждать", или "ещё хуже - вещает оттуда с обвинительными высказываниями".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
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4 комментария
№1
04.04.2022 08:29
Цитата, q
Он отметил, что это, в частности, касается тех, кто "убежал в другие страны, в тёплые края - переждать", или "ещё хуже - вещает оттуда с обвинительными высказываниями".

Песков Вас не поддержал. Вы там между собой разберитесь прежде, чем на страну неразбериху вещать.
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№2
04.04.2022 09:46
откровенно патриотическая политическая ниша, пока, свободна...таки, сейчас начнётся гонка кто больший патриот...ну хотя бы так, таки есть надежда на "национализацию элит", когда припёрли к стенке...

особенно, в образовании...вот где надо особенно с пристрастием искать "врагов народа" и вредителей...
0
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№3
04.04.2022 10:25
Цитата, А.С.Б. сообщ. №2
особенно, в образовании...вот где надо особенно с пристрастием искать "врагов народа" и вредителей...

И в около-образовании. Если Вы посмотрите на структуры, которые (не относятся к образовательным) очень активно пытаются влиять на систему образования, то в направлениях этого влияния надо очень сильно разбираться.

НО.... А судьи кто? Когда дойдут до основной структуры, пытающейся максимально активно оказывать не лучшее влияние на систему российского образования, то выясниться, что в частности у господина Володина - рученки будут коротки...
0
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№4
04.04.2022 10:34
Цитата, Андрей Л. сообщ. №3
И в около-образовании. Если Вы посмотрите на структуры (которые не относятся к образовательным) очень активно пытаются влиять на систему образования, то в направлениях этого влияния надо очень сильно разбираться.
ну в идеале, надо подходить комплексно...от дошкольного до высшего...это будущее страны...я, пока, даже заявлений правильных на эту тему не слышал...а это огорчает, так то...серьёзных изменений в стране я бы стал ждать, когда вокруг этой темы начнутся не только разговоры, а правильные дела...

Цитата, Андрей Л. сообщ. №3
НО.... А судьи кто? Когда дойдут до основной структуры, пытающейся максимально активно оказывать не лучшее влияние на систему российского образования, то выясниться, что в частности у господина Володина - рученки будут коротки...
ну есть такая опасность...я согласен...
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