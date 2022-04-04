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Интерфакс-АВН

Казахстан уважает территориальную целостность Украины, будет придерживаться решений ООН в этом вопросе - администрация президента

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана.
Источник изображения: МО РФ

Нур-Султан. 1 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстан уважает территориальную целостность Украины, не признает Крым российским и будет придерживаться решений ООН в этом вопросе, заявил первый замруководителя администрации президента республики Тимур Сулейменов.

"Конечно, Россия хотела бы, чтобы мы были больше на её стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем выполнять только те решения, которые приняты на уровне Организации Объединенных Наций", - сказал Сулейменов в интервью "Euractiv".

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Страны
Казахстан
Россия
Украина
Компании
ООН
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1 комментарий
№1
04.04.2022 01:19
знает кошка чьё мясо съела!

Казахстан как и Украина -искусственно созданное большевиками государство с присоединенными Русскими территориями.
Нацики в Казахстане уже показали себя во всей красе в январе этого года, там антирусская война идет уже давно, но из подтишка......
Если казахстан не изменит свою политику то их наверняка ждёт судьба Украины, юг отойдет Китаю, а Север России.
+4
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