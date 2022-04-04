Казахстан уважает территориальную целостность Украины, будет придерживаться решений ООН в этом вопросе - администрация президента

Нур-Султан. 1 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстан уважает территориальную целостность Украины, не признает Крым российским и будет придерживаться решений ООН в этом вопросе, заявил первый замруководителя администрации президента республики Тимур Сулейменов.

"Конечно, Россия хотела бы, чтобы мы были больше на её стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем выполнять только те решения, которые приняты на уровне Организации Объединенных Наций", - сказал Сулейменов в интервью "Euractiv".