Тайвань заявил о создании рабочей группы по изучению тактики военных действий на Украине

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Власти Тайваня намерены изучить опыт боевых действий украинской армии против российских войск в рамках спецоперации России. Такая задача возложена на военное ведомство острова.

Тайваньское Министерство обороны создает специальную рабочую группу, которая займется изучением тактики боевых действий на Украине. В группу, кроме военных, войдут ученые из университета национальной обороны, военные аналитики и т.д. В качестве консультантов выступят эксперты из США и ряда других стран, имеющих связи с Тайванем.

Хотя цели изучения применяемой на Украине тактики официально не называются, становится понятным, что тайваньские военные готовятся к отражению возможной агрессии материкового Китая. В то же время заявляется, что спецоперация России на Украине и возможная операция Китая будут иметь множество различий. Подчеркивается, что НОАК испытает большие трудности с преодолением водной преграды и высадкой на остров, тогда как Россия просто перешла сухопутную границу.

С другой стороны, в Тайбэе считают, что в ближайшие три года Пекин вряд ли предпримет попытку силового захвата острова. Об этом буквально на днях заявил глава тайваньской разведки Чэнь Миньтун. По его словам, развитие ситуации на Украине и масштабы антироссийских санкций заставили материковый Китай задуматься и выбрать более острожную позицию в этом вопросе.

Так это или не так, покажет время, Пекин пока не показывает намерений к силовому решению вопроса Тайваня, но продолжает утверждать, что остров является частью единого государства. В то же время участились учения ВМС и ВВС НОАК в районе тайваньского пролива, отрабатываются десантные операции с одновременным воздушным ударом.

На самом острове вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности с момента начала российской спецоперации на Украине. В Тайбэе опасаются, что Китай последует примеру России и начнет вторжение.