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Интерфакс-АВН

Украина уведомила МАГАТЭ о передаче контроля над Чернобыльской АЭС ее специалистам

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Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС.
Источник изображения: © Петр Сивков/ТАСС

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Украина сообщила МАГАТЭ о возврате контроля над Чернобыльской АЭС, говорится в заявлении на сайте агентства.

Контроль был передан "в письменном виде". По данным украинской стороны, отмечается на сайте МАГАТЭ, две колонны российских военных были направлены в сторону Белоруссии. Еще одна покинула Славутич, где проживает персонал станции, и также направилась в сторону Белоруссии.

"Также Украина сообщила, что на площадке Чернобыльской АЭС еще остается часть российских сил, но предполагает, что они собираются ее покинуть", - заключило МАГАТЭ.

Как сообщалось, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными представителям властей РФ. Накануне Гросси также сообщил, что посетил Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области Украины.

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Белоруссия
Россия
Украина
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