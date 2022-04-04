Азербайджан предлагает создать Глобальный фонд по борьбе с минной угрозой - помощник президента

Баку. 1 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджан предлагает создать Глобальный целевой фонд по борьбе с минной угрозой, заявил помощник президента - завотделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Минная проблема является одной из самых актуальных для Азербайджана. Сегодня освобожденные земли Азербайджана - одна из самых загрязненных минами территорий в мире", - сказал Гаджиев в пятницу, выступая в Баку международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".