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Интерфакс-АВН

Азербайджан предлагает создать Глобальный фонд по борьбе с минной угрозой - помощник президента

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Опасно! Мины
Опасно! Мины.
Источник изображения: hovawart-en-afrique.pagesperso-orange.fr

Баку. 1 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджан предлагает создать Глобальный целевой фонд по борьбе с минной угрозой, заявил помощник президента - завотделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Минная проблема является одной из самых актуальных для Азербайджана. Сегодня освобожденные земли Азербайджана - одна из самых загрязненных минами территорий в мире", - сказал Гаджиев в пятницу, выступая в Баку международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

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Страны
Азербайджан
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