Комплекс "Бастион" Тихоокеанского флота на курильском острове Матуа "уничтожил" корабль условного противника

Ракетный комплекс «Бастион» надежно прикрывает морские границы страны. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

Владивосток. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) на курильском острове Матуа провели учения с выполнением электронных пусков ракет, сообщает отдел информационного обеспечения флота.

"По легенде учения, корабль условного противника, следовавший параллельным государственной границе курсом, предпринял попытку захода в территориальные воды РФ с целью высадки диверсионно-разведывательной группы на остров", - говорится в сообщении.

Ракетчики ТОФ, выполнявшие слежение за надводным объектом, привели ракетный комплекс "Бастион" в готовность к нанесению ракетного удара, сообщается в пресс-релизе.

Расчеты "Бастиона" "уничтожили" условного противника в акватории острова, отработав алгоритм выполнения ракетной стрельбы.

"Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота. Морская цель на учении была сымитирована электронным способом. Фактических пусков ракет не производилось", - говорится в сообщении.