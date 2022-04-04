Popular Mechanics: Су-57 - достойный представитель пятого поколения

Российский истребитель-бомбардировщик Су-57 - первый представитель своего класса, созданный в России после окончания холодной войны. Он стал полной неожиданностью для Запада и достойным представителем пятого поколения, пишет Popular Mechanics. В полете самолет издает характерный вой, похожий на звук истребителя TIE из "Звездных войн". В НАТО его прозвали Felon (Уголовник).

В 90-е годы прошлого века оборонный бюджет России был направлен в основном на обеспечение огромного числа самолетов, кораблей и другой старой техники, доставшейся от Советского Союза. Вдобавок отсутствие воздушного противника вывело истребители из числа приоритетных направлений. Все изменилось в 1998 году, когда началась работа над проектом ПАК-ФА. Проект Т-50 КБ Сухого оказался лучше варианта МиГа и в 2004-м году началось строительство первого самолета. Одновременно прекрасный, но хорошо различимый на радарах Су-27 начал превращаться в Су-30СМ и Су-35.

А Су-57 стал платформой для тестирования всех технологий пятого поколения: от радиолокационной малозаметности до собственной РЛС, мощной и многорежимной. Самолет имеет более плоский, чем классические истребители, планер с высокой интегральностью, что увеличивает его скрытность. Радар НО36 "Белка" использует ту же технологию АФАР, что и РЛС американских F-22 и F-35. Еще одно сходство с F-22 заключается в больших отсеках для вооружения, где могут размещаться ракеты "воздух-воздух" большой и средней дальности, а также противорадиолокационное и противокорабельное оружие. Если вопрос скрытности не стоит, ракеты можно подвесить и на крылья.

Вероятно, в арсенал Су-57 войдет и гиперзвуковая дальняя ракета Р-73, предназначенная для нейтрализации на большом расстоянии ключевых для авиации НАТО самолетов ДРЛО и заправщиков. Лишенный AWACS противник будет вынужден использовать радары истребителей, что сведет на нет их скрытность, а без летающих танкеров радиус действия палубной авиации США сократится до минимума.

Антон Валагин