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Интерфакс-АВН

Российская авиация за четверг поразила 28 военных объектов Украины - Минобороны РФ

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Многофункциональные истребители Су-35
Многофункциональные истребители Су-35.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Смыслов

С начала операции сбиты 124 украинских самолёта и 80 вертолётов, уничтожены 1 826 единиц бронетехники

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы России в ходе специальной военной операции на Украине в четверг уничтожили 28 военных объектов противника, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

"В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и шесть районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.

По его словам, "средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в 30 километрах западнее города Изюм, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха".

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-24
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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