Российская авиация за четверг поразила 28 военных объектов Украины - Минобороны РФ

С начала операции сбиты 124 украинских самолёта и 80 вертолётов, уничтожены 1 826 единиц бронетехники

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы России в ходе специальной военной операции на Украине в четверг уничтожили 28 военных объектов противника, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

"В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и шесть районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.

По его словам, "средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в 30 километрах западнее города Изюм, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха".