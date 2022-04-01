Ракета New Shepard с туристами на борту отправилась в суборбитальный полет

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin отправила в суборбитальный полет ракету New Shepard с шестью туристами на борту. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Запуск ракеты-носителя состоялся в 16:58 по московскому времени в округе города Ван-Хорн в штате Техас. Полет был осуществлен на полчаса позже, чем было изначально запланировано из-за дополнительных технических проверок.

Среди экипажа New Shepard оказались один из инженеров корабля Гэри Лай, руководитель Tricor International Марк Хейгл вместе с женой Шэрон, бизнесмен Джим Китчен, инвестор Марти Аллен и президент компании Commercial Space Technologies Джордж Нилд.

Корабль взлетел на высоту более 100 километров, после чего путешественники смогли испытать на себе невесомость. Затем New Shepard приземлился, используя парашюты.

В декабре 2021 года New Shepard совершил коммерческий суборбитальный полет также с шестью пассажирами на борту. Среди них были дочь первого совершившего полет в космос гражданина США Алана Шепарда Лора Шепард, ведущий телешоу ABC Good Morning America Майкл Страхан и туристы Дилан Тейлор, Эван Дик, Лейн Бесс и Кэмерон Бесс.