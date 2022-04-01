На верфи Fincantieri спущен на воду четвертый корвет класса "Аль-Зубарах" для ВМС Катара

ЦАМТО, 31 марта. Компания Fincantieri объявила о состоявшейся 29 марта на предприятии в Муджиано (Специя) церемонии спуска на воду четвертого корвета класса "Аль-Зубарах", "Сумайсимах" (Sumaysimah), заказанного Минобороны Катара.

Мероприятие прошло в узком составе с соблюдением противоинфекционных требований.

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD – Landing Platform Dock), два патрульных корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Резка стали для постройки головного корвета, "Аль-Зубарах" (Al-Zubarah), началась в конце июля 2018 года. Он был передан ВМС Катара 28 октября 2021 года. Закладка киля четвертого корабля серии, "Сумайсимах" (Sumaysimah), состоялась 13 февраля 2021 года.

Головной патрульный корабль OPV был спущен на воду в феврале 2019 года, второй – в июне 2021 года. Первый корабль, (P61) "Мушериб" (Musherib), был передан ВМС Катара 31 января 2022 года. Второй корабль должен быть поставлен заказчику в 2023 году.

Корвет класса "Аль-Зубарах" спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL. Он предназначен для выполнения различных задач, от разведки до участия в боевых действиях. Длина корвета составляет 107 м, ширина – 14,7 м, водоизмещение – 3250 т. Корабль оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAD. Максимальная скорость – 28 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль на скорости 15 узлов. На борту могут разместиться 112 человек. Предусмотрены места для размещения скоростных шлюпок RHIB. Летная площадка и ангар рассчитаны на один вертолет NH-90. В состав вооружения входят 76-мм АУ Super Rapid, ВПУ с 16 ЗУР "Астер-30" Блок-1, 8 ПКР MM40 Блок-3, ПУ Mk.49 ЗРК RAM, два ДУМВ "Марлин-WS" группы Leonardo.