Артиллеристы ЮВО в ходе учений выполнили боевые стрельбы в горах Южной Осетии

Ростов-на-Дону. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили бронетехнику наступающего условного противника в ходе двустороннего учения на полигоне Дзарцем в Южной Осетии, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В ходе боевой стрельбы артиллеристы с применением 152-мм самоходных артиллерийских орудий "Акация" и 120-мм минометов "Сани" нанесли огневое поражение по координатам целей. После каждого залпа расчеты отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с комплексов разведки, управления и связи "Стрелец".

Также в едином замысле с артиллеристами выполняли задачи танкисты, разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов.