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Интерфакс-АВН

Артиллеристы ЮВО в ходе учений выполнили боевые стрельбы в горах Южной Осетии

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Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация на учениях артиллерийских подразделений. Архивное фото
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация на учениях артиллерийских подразделений. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Ростов-на-Дону. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили бронетехнику наступающего условного противника в ходе двустороннего учения на полигоне Дзарцем в Южной Осетии, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В ходе боевой стрельбы артиллеристы с применением 152-мм самоходных артиллерийских орудий "Акация" и 120-мм минометов "Сани" нанесли огневое поражение по координатам целей. После каждого залпа расчеты отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с комплексов разведки, управления и связи "Стрелец".

Также в едином замысле с артиллеристами выполняли задачи танкисты, разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

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Страны
Южная Осетия
Продукция
2С3 Акация
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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