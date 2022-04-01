Заместитель госсекретаря США обсудила с европейскими коллегами ситуацию на Украине - госдеп

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.

Вашингтон. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в телефонном разговоре с коллегами из Франции, Германии, Италии и Великобритании обсудила вопросы, связанные с ситуацией на Украине, сообщил госдеп.

"Заместитель госсекретаря подтвердил поддержку Соединенными Штатами дипломатических усилий Украины по достижению прекращения огня, и подчеркнула, что США будут продолжать внимательно следить за действиями российских войск на Украине", - говорится в сообщении.

Они также подчеркнули "необходимость того, чтобы все страны, включая Китайскую Народную Республику, воздерживались от оказания материальной поддержки России".

Отмечается, что дипломаты отметили ухудшение гуманитарной ситуации в Украине и вопросы последствий украинского конфликта для глобальной продовольственной безопасности

Стороны обсудили дальнейшие меры в отношении России и Белоруссии и "договорились продолжать скоординированные усилия по изоляции Российской Федерации на международной арене".