Отношение к военнопленным на Украине должно соответствовать нормам международного права и Женевской конвенции - Пентагон

Вашингтон. 30 марта. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне рассчитывают на то, что обращение с пленными на Украине будет соответствовать нормам Женевской конвенции, сообщил в среду на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Международное сообщество ожидает, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с международным законодательством и Женевской конвенцией", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле кадры жестокого обращения, предположительно, украинских военнослужащих с российскими военнопленными, сообщил, что эта информация будет проверяться, и те, кто принимал участие в пытках, должны понести ответственность за свои деяния.

"Мы, безусловно, видели, эти, как и другие, факты будут проверяться. Вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим", - сказал Песков.