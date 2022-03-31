Телескоп Hubble обнаружил самую удалённую от Земли обозримую звезду - ESA

Париж. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Космический телескоп Европейского космического агентства (ESA) и NASA Hubble обнаружил самую удалённую от Земли обозримую звезду Earendel, сообщается на сайте агентства, посвящённом телескопу.

"Космический телескоп NASA и ESA Hubble наметил новую поразительную веху (в астрономии - ИФ): он обнаружил свет звезды, которая существовала в первые миллиарды лет после рождения вселенной в результате Большого взрыва (период красного смещения 6.2) - это наиболее удалённая, когда-либо виденная отдельная звезда", - говорится в сообщении на сайте.

По информации агентства, чтобы добраться до Земли, свету от обнаруженной звезды пришлось проделать путь в 12,9 млрд лет, начав свой путь в тот момент, когда вселенной было около 900 млн лет. По оценкам специалистов, звезда как минимум в 50 раз массивнее Солнца и в миллионы раз ярче, что делает её одной из самых массивных звёзд, известных человечеству.

По словам астронома университета Джона Хопкинса Брайана Велча, звезда, которую назвали Earendel (утренняя звезда на староанглийском языке), находится значительно дальше ранее обнаруженных удалённых звёзд красного смещения. Он отметил, что "звезда возникла настолько давно, что может состоять из отличных от других близких нам звёзд материалов".

Велч добавил, что звезда была открыта благодаря увеличению от огромного галактического скопления, находящегося между Землёй и Earendel. Масса этого скопления деформировала космическую ткань, создав мощное "увеличительное стекло", которое исказило и значительно усилило излучение от дальних объектов, расположенных позади него.

Предыдущий рекорд удерживала звезда, открытая телескопом в 2018 году. Она существовала, когда вселенной было около 4 млрд лет, в период, который астрономы называют "красным смещением 1.5", потому что по мере расширения вселенной длина волны света от дальних объектов растягивается или "смещается" в большую сторону и становится краснее при приближении к Земле.