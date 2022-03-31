Минобороны РФ: российская армия проводит плановую перегруппировку под Киевом и Черниговом, цель - Донбасс

Военнослужащие ВС РФ во время проведения спецоперации на Украине.

На киевском и черниговском направлениях основные задачи выполнены

Моcква. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ заявило, что российская армия проводит плановую перегруппировку войск под Киевом и Черниговом, чтобы сосредоточить усилия на взятии под контроль Донбасса.

"Все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"Целью перегруппировки российских Вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса", - сообщил Конашенков.

По его словам, перегруппировка войск на киевском и черниговском направлениях носит "плановый" характер.

25 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил на брифинге, что взято под контроль 93% территории Луганской народной республики и более половины территории Донецкой народной республики.

На брифинге в среду Конашенков заявил, что на первом этапе специальной военной операции на территории Донбасса и Украины планировалось заставить армию Украины сконцентрировать свои силы для удержания больших населенных пунктов, включая Киев.

По его словам, стояла цель "сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных сил - на Донбассе".

"Все эти цели были выполнены", - сказал Конашенков.

"Одновременно российская армия решала и другую задачу, а именно - в отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины, путем профессиональных военных действий, используя завоеванное абсолютное превосходство в воздухе, также используя современные высокоточные средства поражения, - создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению Народных республик Донбасса", - сказал он.

"С этой целью проводилась и продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений", - сказал Конашенков.