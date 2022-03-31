Войти
Интерфакс-АВН

Российско-французский производитель двигателей для SSJ100 прекратил их обслуживание и ремонт - источник

161
0
0
Двигатель SaM146 на самолете Sukhoi SupeJet 100 авиакомпании "Аэрофлот"
Двигатель SaM146 на самолете Sukhoi SupeJet 100 авиакомпании "Аэрофлот".
Источник изображения: Михаил Сырица / АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для самолета Superjet 100, из-за санкций прекратила их техобслуживание и ремонт, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к авиапрому.

Зарегистрированная во Франции PowerJet (по 50% у Safran Aircraft Engines и "ОДК-Сатурн" госкорпорации "Ростех") уведомила партнеров в РФ о приостановке контрактных обязательств еще в феврале, после вступления в силу ограничительных мер со стороны Евросоюза и США, сказал собеседник агентства. Полностью прекратились поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг.

Чтобы не допустить остановку эксплуатации SSJ100 в РФ, Минпромторг предложил использовать склад запчастей и пул подменных двигателей SaM146, которые PowerJet сформировала на территории РФ еще до санкций, сообщил источник. Для этого ведомство предлагает узаконить передачу имущества иностранных компаний, отказавшихся от бизнеса в РФ, во временное управление российским профильным предприятиям.

"Интерфакс" направил запросы в Минпромторг, ОДК и Safran.

Газета Wall Street Journal ранее в марте писала, что Safran прекратила деятельность в России из-за западных санкций. Уточнялось, что речь идет о двух СП французов с "ОДК-Сатурн" - PowerJet и "Волгаэро", производящего детали для двигателей, которые в том числе реализуются за рубежом.

СДЕЛАЛИ ЗАПАСЫ

Импортных запчастей для обслуживания SSJ100, несмотря на санкционные ограничения, хватит "на значительное время", заявлял ранее в марте глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мы сделали заранее запасы, причем это так называемые хабы, чтобы обслуживать технику и в стране, и за рубежом", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Мантуров также обещал, что в 2022 году заказчики получат минимум 19 SSJ100, включая новые заводские и ранее не реализованные "белые хвосты". Для этих самолетов "полностью имеется зарубежная комплектация", говорил министр. Сертификация импортозамещенной версии "Суперджета", по его словам, ожидается в 2023 году. Эту модель планируется оснащать двигателями ПД-8, которые будет выпускать ОДК.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ SAM146

В проекте SaM146 французская сторона отвечает за "горячую" часть двигателя (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления), российская - за "холодную" (вентилятор и турбина низкого давления), а также за общую сборку и установку на планер.

При этом ранее стороны вели переговоры о частичной локализации в России производства "горячей" части. На авиасалоне в Ле Бурже в 2017 году президент PowerJet Марк Сорель заявлял, что в РФ может быть организовано литейное производство отдельных деталей. "Мы уже начали искать партнеров в России, которые бы поставляли нам дополнительные элементы двигателя", - утверждал он.

Помимо этого, обсуждалось увеличение локализации в РФ ремонта "горячей" части SaM146. В 2019 году "ОДК-Сатурн" и Safran подписали меморандум о поэтапной передаче ремонтных компетенций на российское предприятие. До конца 2020 года уровень локализации планировалось повысить с 20% до 55%, говорил глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.

ЭКСПЛУАТАНТЫ SSJ100

Евросоюз 26 февраля объявил санкции против России в связи с военной операцией на Украине, ряд из них ударил по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям. Кроме того, запрещается поставка систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Компании
Safran
Минпромторг РФ
ОДК УК
Персоны
Мантуров Денис
Сердюков Анатолий
Проекты
2020-й год
Евросоюз
Похожие новости
02.07.2020
Sukhoi Superjet 100: от взлета до падения
27.03.2018
85 миллиардов ставят на крыло
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
15.12.2009
Когда время дороже денег
13.08.2008
Кто на новенького?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 02:47
  • 4
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 02:30
  • 1
Армения опровергла участие своих истребителей Су-30СМ в боях на Украине
  • 31.03 02:14
  • 1
Минобороны опровергло заявление Зеленского об ударах ВС России по Умани
  • 31.03 02:11
  • 1
Мединский: Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования России
  • 31.03 02:03
  • 32
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 30.03 23:03
  • 9
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 22:38
  • 21068
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 18:22
  • 164
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 30.03 17:41
  • 3
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 11:56
  • 0
Мишустина попросили загрузить промышленные предприятия госзаказом
  • 30.03 10:05
  • 47
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 30.03 06:29
  • 4
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»