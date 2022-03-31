Войти
Газета.ru

"Люди на Земле сталкиваются с проблемами. В космосе же мы - одна команда"

147
0
0
Источник изображения: "Роскосмос"

В Казахстане совершил посадку российско-американский экипаж, вернувшийся с МКС

На Землю вернулись три члена экипажа МКС - двое россиян и один американец. Нынешний спуск проходил на фоне резкого ухудшения отношений между Россией и США, из-за чего домой астронавту NASA придется добираться кружным путем в облет российской территории.

В Казахстане на корабле «Союз МС-19» совершил посадку вернувшийся с МКС экипаж. Свое пребывание на станции завершили Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай.

Ванде Хай и Дубров отправились на орбиту 9 апреля 2021 года - они пробыли на станции 355 дней. Ванде Хай этим полетом побил рекорд длительности непрерывного пребывания в космосе для американских астронавтов, который ранее составлял 340 дней. Для него эта миссия стала второй, всего в космосе он провел 523 дня. Шкаплеров до этого летал на орбиту уже трижды и провел там 708 дней, включая эту миссию, Дубров же оказался в космосе впервые.

В преддверии отстыковки корабля от МКС Шкаплеров передал командование станцией американцу Тому Маршберну.

После расстыковки корабля со станцией, произошедшей в 10:21, Дубров впервые провел съемку российского сегмента МКС в окончательной конфигурации, с присоединенным модулем "Наука". Затем, примерно в 13:30, двигатели корабля включили для тормозного маневра, а через полчаса от спускаемого аппарата отделились бытовой и приборно-агрегатные отсеки. Они сгорели в плотных слоях атмосферы, а корабль опустился примерно в 140 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Точное место посадки предсказать невозможно, поэтому сначала корабль нашли с помощью вертолетов, и лишь затем в обнаруженную точку приземления послали технических специалистов и врачей.

Эта посадка происходит на фоне беспрецедентного обострения отношений между Россией и западными странами из-за спецоперации на Украине. Введены серьезные санкции, в частности, самолетам из России запрещено летать в США и многие страны Европы, Россия ввела зеркальные меры. Самолету Golfstream, на котором Ванде Хай отправится в США, также придется изменить маршрут.

«В отличие от прошлых аналогичных возвращений, самолет NASA будет вынужден лететь в обход российского воздушного пространства», - пишет издание Nasaspaceflight.com. В Хьюстоне Ванде Хай окажется через 24 часа после приземления.

Однако сами члены экипажа МКС стараются дистанцироваться от конфликтов на Земле и сохранить хорошие отношения с представителями других стран.

"Люди на Земле сталкиваются с проблемами. В космосе же мы - одна команда",

- сказал Шкаплеров.

Он с юмором высказался насчет сбитого Россией спутника "Космос-1408", обломки которого, по мнению многих астрономов, угрожали МКС. "К несчастью, у нас возникало несколько чрезвычайных ситуаций, но не очень опасных. Как-будто какие-то космические спутники пытались нас убить, но мы сработали слаженно", - сказал он.

При приземлении капсула упала на бок, а не вертикально. Это создало неудобство для наземной команды, но не несет никакой опасности. Шкаплерова вытащили из корабля первым и налили чай из термоса. Кто-то спросил, вкуснее ли чай на Земле, на что космонавт ответил: "Да. Родная земля греет".

Дубров и Ванде Хай также покинули капсулу в хорошем настроении и без видимых проблем. На американского астронавта сразу после посадки надели бейсболку - от яркого Солнца, от которого отвыкли глаза - и защитный респиратор. Судя по всему, в NASA до сих пор действует масочный режим, введенный в связи с пандемией COVID-19.

Ближайший пилотируемый космический полет на МКС запланирован на начало апреля. В ходе него на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска отправится экипаж из четырех человек под командованием американца Майкла Лопес-Алегриа. Полет будет совершен по контракту с частной компанией Axiom Space.


Василий Зайцев


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Украина
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
13.04.2021
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
22.06.2020
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
01.06.2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
04.04.2019
Восточный переворот
15.03.2019
Не прощай их, Юра
11.03.2014
«Вернуть запуски в США или продолжать финансировать русских»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 02:47
  • 4
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 31.03 02:30
  • 1
Армения опровергла участие своих истребителей Су-30СМ в боях на Украине
  • 31.03 02:14
  • 1
Минобороны опровергло заявление Зеленского об ударах ВС России по Умани
  • 31.03 02:11
  • 1
Мединский: Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования России
  • 31.03 02:03
  • 32
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 30.03 23:03
  • 9
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 22:38
  • 21068
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 18:22
  • 164
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 30.03 17:41
  • 3
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 11:56
  • 0
Мишустина попросили загрузить промышленные предприятия госзаказом
  • 30.03 10:05
  • 47
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 30.03 06:29
  • 4
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»