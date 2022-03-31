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Интерфакс-АВН

Число вчерашних школьников среди российских призывников не превышает 5% - Генштаб

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Евгений Бурдинский
Генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Источник изображения: Вадим Савицкий

На военную службу, как правило, направляются граждане 20-23 лет

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Количество молодых людей, которых призывают на военную службу в российскую армию сразу после завершения обучения в школе, невелико и не превышает пяти процентов, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Евгений Бурдинский.

"Как правило, для прохождения военной службы направляются граждане от 20 до 23 лет, завершившие обучение в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования. В связи с этим число призывников, направляемых в войска непосредственно после завершения обучения в школе, не превышает пяти процентов", - сказал Бурдинский в интервью, которое публикует в среду газета "Красная звезда".

Он пояснил, что Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу для получения образования, что дает возможность призывникам после обучения в школе определиться с выбором специальности и успешно освоить её.

При этом Бурдинский отметил, что граждане, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, до 1 октября имеют право на отсрочку от призыва на военную службу для поступления в вузы.

Говоря о весенней призывной кампании текущего года, которая начнётся 1 апреля, Бурдинский сообщил, что она будет проходить в 82 субъектах РФ за исключением Республики Коми, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

"Здесь призывные мероприятия проводятся только осенью", - уточнил Бурдинский.

Он также отметил, что есть такие российские регионы, где именно этот - весенний призыв - будет единственным, что обусловлено, прежде всего, физико-географическими условиями ряда субъектов РФ.

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Страны
Россия
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