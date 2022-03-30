Войти
Российская газета

Сенатор Бондарев: Западные СМИ блокируют информацию о ходе спецоперации на Украине

246
0
0
Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Информационная война, ведущаяся против России в средствах массовой информации, с началом специальной военной операции на Украине вышла на новый уровень. В СМИ демонстрируются наиболее жестокие постановочные сцены якобы с участием российских Вооруженных сил, используются компьютерные ролики и даже кадры из различных вооруженных конфликтов, в том числе с участием вооруженных сил НАТО. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, в настоящее время западными СМИ распространяется множество фейков и "мемов" о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине, территориях Луганской и Донецкой народных республик и якобы "победах" Вооруженных сил Украины.

"Информация о ходе специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами Российской Федерации и народной милицией Луганской и Донецкой народных республик, жестко блокируется, - напомнил сенатор. - Западные СМИ, заявляющие о "свободе слова", умалчивают о целях специальной операции на Украине, используют сфабрикованные факты".


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
NATO
ИТ
Похожие новости
07.11.2018
Сильнейшие в Европе: Россия возглавила рейтинг армий
12.01.2016
Стратегический бомбардировщик будущего напоминает разрушители из "Звездных войн"
22.06.2015
Баллада о бомбардировщике по-русски и по-американски ("Русская служба «Голоса Америки»", США)
03.02.2015
Россию никому не покорить
01.07.2014
Работа над прикрытием
31.03.2014
Белорусское небо будет под защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 01:53
  • 1
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 30.03 01:47
  • 1
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 01:39
  • 20967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 01:34
  • 1
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 00:08
  • 3
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 20:37
  • 28
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены