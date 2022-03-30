Сенатор Бондарев: Западные СМИ блокируют информацию о ходе спецоперации на Украине

Информационная война, ведущаяся против России в средствах массовой информации, с началом специальной военной операции на Украине вышла на новый уровень. В СМИ демонстрируются наиболее жестокие постановочные сцены якобы с участием российских Вооруженных сил, используются компьютерные ролики и даже кадры из различных вооруженных конфликтов, в том числе с участием вооруженных сил НАТО. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, в настоящее время западными СМИ распространяется множество фейков и "мемов" о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине, территориях Луганской и Донецкой народных республик и якобы "победах" Вооруженных сил Украины.

"Информация о ходе специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами Российской Федерации и народной милицией Луганской и Донецкой народных республик, жестко блокируется, - напомнил сенатор. - Западные СМИ, заявляющие о "свободе слова", умалчивают о целях специальной операции на Украине, используют сфабрикованные факты".

Юрий Гаврилов