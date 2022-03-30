«Переломный момент», «всеобщий слив» или «тотальная зрада» - различные оценки первого раунда переговоров в Стамбуле

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Первый день переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле стал темой номер один фактически по всему миру. При этом единого мнения по поводу итогов этого раунда, что и понятно, не существует. Диванная армия предлагает отринуть любые итоги и «двинуть полки на Львов» прямо сейчас. По ту сторону, так сказать, баррикад видят обратное продолжение - воевать до последнего украинца, но обязательно дойти до Москвы или до Урала...

Не пытаясь вникнуть хотя бы в элементарную суть вопроса, доморощенные «ястребы» (те самые, которые сами вздрагивали при мелькнувшем вбросе о якобы мобилизации») вышли на волну «всеобщего слива» (в России) и «тотальной зрады» (на Украине).

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после трёхчасовых переговоров российской и украинской делегаций заявил о том, что стороны вышли на устойчивое взаимодействие, на осмысленные позиции, которые могут дать результаты.

В администрации президента Турции говорят о том, что уже первый этап переговоров в Стамбуле «стал переломным». Через некоторое время аналогичную оценку представили и в турецком МИД.

В офисе Зеленского при этом заявили, что по итогам первого раунда переговоры «появился отличный шанс по гарантиям безопасности».

Представитель переговорной делегации Украины Михаил Подоляк:

Мы предложили на 15 лет зафиксировать положение с Крымом на том, что есть сейчас. Без применения военной силы. Без любых, чьих-либо, попыток её применить.

Тот же Подоляк заявил, что теперь дело за «военной» и «юридической» подгруппами изучения вопроса. Таким образом, речь идёт именно о предложениях, но не об окончательных завизированных решениях.

Но если в офисе Зеленского переговоры назвали удачными, то в МВД Украины мнение иное.

Так Антон Геращенко, который снова вернулся в должность советника министра внутренних дел Украины, заявил, что «России верить нельзя».

По словам Геращенко, Россия заявила о сокращении наступательной операции на Киевском и Черниговском направлении лишь для того, чтобы «затянуть время и усилить свою ударную группировку, после чего окружить и уничтожить украинские силы на Донбассе».