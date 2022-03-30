На селекторном совещании в Национальном центре управления обороной обсуждено два тематических вопроса

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве.

ЦАМТО, 29 марта. На селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ в Национальном центре управления обороной, прошедшем под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, обсуждено два тематических вопроса.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, первый касался создания концерном "Вега" многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100.

"Данный самолет, – сказал Сергей Шойгу, – воплощает в себе самые передовые идеи в области радиолокации, на десятилетия вперед обеспечивает базу для модернизации отечественных систем дальнего радиолокационного обнаружения".

Затем был рассмотрен ход выполнения заданий гособоронзаказа Дальневосточным центром судостроения и судоремонта. В 2021 году предприятия Центра отремонтировали и обслужили 112 кораблей и судов Военно-морского флота, завершили оснащение фрегата "Маршал Шапошников" современными эффективными ударными комплексами. В результате обеспечен заданный уровень технической и боевой готовности Тихоокеанского флота.

В текущем году предстоит осуществить модернизацию атомного подводного ракетного крейсера "Иркутск", ремонт большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов", провести работы по восстановлению технической готовности атомного подводного ракетного крейсера "Томск".

На совещании обсудили реализацию государственного оборонного заказа 2022 года предприятиями Дальневосточным центром судостроения и судоремонта.