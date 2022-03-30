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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны РФ назвал "освобождение Донбасса" главной целью военной операции на Украине в настоящее время

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Акция "Выбор Донбасса" в Донецке
Акция "Выбор Донбасса" в Донецке.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Аверин

По его словам, основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, украинской армии нанесён существенный урон

ВМС Украины больше нет, ВВС и система ПВО противника практически уничтожены

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Армии Украины нанесён существенный урон, в целом основные задачи специальной военной операция выполнены, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооружённых сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Шойгу.

По его оценке, "Вооружённым силам Украины (ВСУ) нанесён существенный урон".

"Завоёвано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны", - сказал министр обороны.

Он сообщил, что из 152 самолётов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолётов - 77, из 180-ти комплексов ЗРК большой и средней дальности - 152".

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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