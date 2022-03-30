В администрации США заявили, что американские военные обсуждают в Польше с украинскими коллегами логистику поставок оружия

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В Белом доме продолжают попытки объяснить слова Джо Байдена, высказанные американским президентом в ходе встречи с военнослужащими армии США в польском Жешуве. Напомним, что Байден заявил американским военным о «мужестве украинских военнослужащих», добавив буквальное следующее:

Вы и сами сможете скоро в этом убедиться, увидеть там своими глазами.

Это было истолковано как возможная подготовка США к началу вторжения на Украину. Однако в администрации президента США утверждают, что его «не так поняли».

На канале CNN вышел репортаж, где говорится, что американские военные взаимодействуют со своими украинскими коллегами на территории Польши в плане обсуждения логистики поставок оружия для нужд ВСУ. Телеканал ссылается на слова официального представителя американской администрации. По его словам, налажено такого рода взаимодействие между военнослужащими США и Украины в польском Жешуве. Именно через этот город и идут основные поставки оружия и боеприпасов на территорию Украины.

Однако это объяснение «оговорки» Байдена далеко не всех удовлетворило даже в самих США. В частности, указывается на то, что Байден выступал перед американскими десантниками. И вряд ли штурмовые десантные подразделения – те, кто в первую очередь должен обсуждать логистику поставок оружия на Украину с украинскими военными. Их задачи состоят, как известно, совсем в другом.