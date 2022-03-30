Войти
Интерфакс-АВН

Глава МИД Японии планирует принять участие во встрече стран НАТО в начале апреля - СМИ

253
0
0
Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

Токио. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси планирует принять участие во встрече в Брюсселе со своими коллегами из стран, входящих в НАТО, и партнерами альянса в начале апреля, сообщают японские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, Хаяси в ходе предстоящей встречи стремится подтвердить усиление координации с НАТО в связи со спецоперацией России на Украине с помощью таких средств, как применение санкций в отношении Москвы и размещение украинских беженцев.

Источники отметили, что, помимо Японии, во встрече примут участие министры иностранных дел стран-партнеров НАТО, таких как Южная Корея и Австралия.

Ожидается, что высокопоставленные дипломаты предупредят Россию о недопустимости применения химического, биологического и ядерного оружия на Украине.

Темами встречи также станет растущая военная активность Китая в Восточно- и Южно-Китайском морях, а также в водах, прилегающих к Тайваню.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
Россия
Тайвань
Украина
Южная Корея
Япония
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
22.11.2021
Foreign Affairs (США): США и военные вызовы им со стороны великих держав
14.06.2021
L'OBS (Франция): Китай и Россия против США — это начало новой холодной войны
17.07.2020
Военный флот уходит в будущее
23.11.2018
Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира
10.02.2017
Скатываясь к третьей мировой войне (Foreign Policy, США)
20.06.2016
Стратегический партнер России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 01:53
  • 1
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 30.03 01:47
  • 1
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 01:39
  • 20967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 01:34
  • 1
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 00:08
  • 3
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 20:37
  • 28
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены