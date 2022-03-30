Войти
Интерфакс-АВН

Россия названа "острой угрозой", а Китай - "наиболее важным соперником" в стратегии нацобороны США на 2022 год

261
0
0
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - США считают Россию "острой угрозой мировому порядку", а Китай - "важным стратегическим конкурентом и вызовом США", следует из пояснений Пентагона относительно новой Стратегии национальной обороны.

"Россия представляет острую угрозу мировому порядку", - отметили в ведомстве.

"Пентагон будет действовать безотлагательно, чтобы поддерживать и укреплять сдерживание, при этом КНР является нашим наиболее важным стратегическим конкурентом и основным вызовом", - подчеркнули в министерстве.

Уточняется, что КНР обладает "военным, экономическим и технологическим потенциалом, чтобы бросить вызов международной системе".

Кроме того, согласно стратегии, США сталкивается с другими постоянными угрозами, в том числе Северной Кореей, Ираном и воинствующими экстремистскими организациями.

"Министерство обороны будет инвестировать в усиление своих сравнительных военных преимуществ, укрепление военной позиции, обеспечение устойчивой логистики и расширение сотрудничества с региональными союзниками и партнерами", - заявили в оборонном ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Похожие новости
28.02.2022
WP: Запад захотел остановить Путина санкциями. Но они тоже требуют жертв
09.03.2021
Foreign Affairs (США): в Африке обостряется борьба великих держав не в пользу США
03.06.2019
Рогозин заявил, что США давно проводят политику вытеснения России с рынка пусковых услуг
31.05.2019
Эксперт назвал символическим запрет Пентагона по космическим пускам РФ
16.06.2016
Мир в третьем ядерном веке (Die Zeit, Германия)
12.09.2014
По среднему счету
19.10.2012
Информационная война – эффективность без оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 01:53
  • 1
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 30.03 01:47
  • 1
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 01:39
  • 20967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 01:34
  • 1
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 00:08
  • 3
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 20:37
  • 28
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены