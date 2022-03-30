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Интерфакс-АВН

Суборбитальный полёт космических туристов на ракете New Shepard переносится из-за плохой погоды - Blue Origin

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New Shepard
New Shepard.
Источник изображения: Blue Origin

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Частная аэрокосмическая компания Blue Origin перенесла четвёртый коммерческий суборбитальный полёт шести космических туристов на борту ракеты New Shepard с 29 на 31 марта из-за высотных ветров, сообщила компания на своём сайте.

"Из-за прогнозируемых высотных ветров во время запуска и спасательной операции во вторник, 29 марта, и в среду, 30 марта, специалисты центра планирования миссий New Shepard приняли решение перенести запуск двадцатой миссии New Shepard на четверг, 31 марта", - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте компании, ракета будет запущена со стартовой площадки Corn Ranch в западном Техасе.

По информации Blue Origin, в состав экипажа вошли инвестор Марти Аллен, основательница некоммерческой организации SpaceKids Global Шэрон Хэйгл вместе с мужем, главой компании по продаже недвижимости Марком Хэйглом, учитель и предприниматель Джим Китчен, бывший помощник руководителя Федерального управления гражданской авиации Джордж Нилд, а также главный конструктор ракеты New Shepard Гэри Лай, заменивший актёра шоу Saturday Night Live ("Субботним вечером в прямом эфире") Пита Дэвидсона, который не сможет принять участие в полёте.

Компания отметила, что каждый член экипажа возьмёт с собой открытку в рамках программы Blue Origin, призванной популяризировать науки естественно-научного цикла среди студентов.

Многоразовая система New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Полет продлится около 11 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделится спускаемый аппарат, который продолжит по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана. Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км.

В общей сложности капсула с космическими туристами пробудет на высшей точке полета около трех минут.

Затем, после снижения, капсула с использованием парашютной системы совершит мягкую посадку. Тем временем ракета-носитель должна будет осуществить управляемый спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, лично одним из первых слетал на корабле New Shepard в суборбитальный полет 20 июля. Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полёт 5 мая 1961 года.

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США
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Blue Origin
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