SpaceX планирует осуществить 60 запусков ракет в 2022 году - Маск

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Частная аэрокосмическая компания SpaceX планирует осуществить 60 запусков ракет-носителей серии Falcon в 2022 году, сообщил основатель компании Илон Маск.

"SpaceX Falcon (основное семейство ракет-носителей компании - ИФ) отлично прогрессирует - планируем 60 запусков в этом году", - сообщил Маск в Twitter.

В феврале компания сообщала, что планирует осуществить в текущем году 50 запусков.

На данный момент ракета-носитель Falcon 9, основная ракета для выведения диверсифицированной полезной нагрузки на околоземную орбиту, запускалась 144 раза, совершив в общей сложности 104 посадки первой многоразовой ступени.

Тяжёлая ракета-носитель Falcon 9 состоит из двух ступеней. Первая ступень ракеты способна совершать контролируемую вертикальную посадку на одну из морских платформ-дронов в океане, после чего может использоваться повторно.