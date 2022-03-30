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Интерфакс-АВН

NASA займется разработкой ядерных двигателей для полетов на Марс - глава управления

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Директор NASA Билл Нельсон
Директор NASA Билл Нельсон.
Источник изображения: © Graeme Jennings/Pool via AP

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) займётся разработкой ядерных двигателей для полётов астронавтов к Марсу, сообщил глава американского космического ведомства Билл Нельсон.

"Марс, конечно, находится в миллионах миль от нас, поэтому разработка двигательных систем, использующих ядерную энергию, необходима. Они сократят время полёта, которое понадобится нашим первопроходцам для прибытия на Марс. Это также отражено в бюджете", - сказал Нельсон в ходе своего обращения после опубликования правительством США проекта бюджета на 2023 финансовый год.

По данным NASA, управление запрашивало у правительства США $45 млн на разработку космических ядерных технологий, включая $30 млн на систему питания оборудования и техники на поверхности планет и $15 млн на разработку ядерных двигательных систем.

Также Нельсон в ходе своего обращения отметил, что NASA планирует осуществлять высадку астронавтов на поверхности красной планеты к 2040 году.

Ранее сообщалось о разработке Россией космической ядерной установки, проект получил название "Зевс".

22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что первый образец орбитальной ядерной установки "Зевс" будет готов к 2030 году. Также, по его словам, в 2030 году планируется осуществить первый пуск с помощью данной установки. Блошенко сообщил, на данный момент совместно с Российской академией наук просчитывается баллистика этой миссии и полезная нагрузка.

11 декабря 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что перспективные российские корабли и орбитальные станции могут получить ядерные энергоустановки.

"Без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса. Кроме того, потенциально это может быть даже источником для снабжения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов", - сказал Рогозин.

25 января генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев сообщил, что в России ведётся разработка космического ядерного буксира мощностью до шести мегаватт.

Как сообщалось в октябре 2020 года, "Роскосмос" выделил почти 4,2 млрд рублей на разработку аванпроекта космического зонда с ядерной энергетической установкой "Нуклон". Разрабатываемый космический комплекс может быть использован для поиска полезных ископаемых на Луне и исследования других планет.

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году. Планируется использовать ее на орбитальном буксире, предназначенном для изучения Луны и дальнего космоса. Разработку ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира - на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.

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