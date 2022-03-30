Украина – только начало

Геополитическим последствием спецоперации станет изменение всей нынешней картины мира

Специальная операция ВС РФ на Украине продолжает развиваться. Происходят серьезные сдвиги в характере оперативного применения российской группировки войск, свидетельствующие о приближении качественного перелома в ходе вооруженной борьбы. В этих условиях на повестку дня встает вопрос: что будет далее, остановится Запад в своем давлении на Россию и пойдет на переговоры, как на это надеются многие россияне, или наоборот – давление примет еще более ожесточенный характер, возникнут новые вооруженные конфликты?

Спецоперация как часть третьей мировой

Для ответа на эти вопросы надо обратиться к военно-политическому анализу ситуации, заострив внимание на ее ключевых аспектах, позволяющих точно идентифицировать отношения России и объединенного Запада.

Во-первых, обращает на себя внимание, что Запад действует как единая система. Это выражается в том, что в комплексах мер давления на РФ всех стран НАТО во главе с США, а также их союзников в зоне Тихого океана – Японии и Австралии просматривается согласованность как по существу действий, так и по времени. Это дает основания утверждать, что России противостоит коалиция государств, включающая один глобальный центр силы – США, и ряд региональных центров – Японию, Германию и Францию. Таким образом, имеет место открытое противоборство коалиции во главе одного глобального центра силы против другого глобального центра, партнеры которого не столь многочисленны – открытый союзник России пока только Беларусь, но имеет тенденцию к расширению.

Во-вторых, комплекс мер Запада в противостоянии с Россией по всем основным признакам можно отнести к открытой экономической войне. ЕС ввел практически полный возможный набор наиболее серьезных санкций, которые он может осуществить. Об этом открыто объявил Жозеп Борель, председатель Европарламента. То есть имеет место характерное для войны напряжение всех возможных ресурсов стран-участниц. Россия пока толком не отвечала, исключая симметричные и малоэффективные действия. Однако западные санкции уже нанесли ЕС и США серьезные экономические потери, грозящие в ближайшее время перерасти в социальные проблемы. Тем не менее расширение санкционного давления на второстепенных направлениях продолжается. Это свидетельствует о крайней решительности западной коалиции, что также является одним из признаков войны.

“Дальнейшая эскалация напряженности в мире, особенно военная, будет нарастать, и можно ожидать следующего этапа начального периода третьей мировой”

В-третьих, Запад ведет предельно активную внешнюю политику в отношении тех стран, которые пока занимают относительно нейтральное положение, с целью добиться их присоединения к своей коалиции или по крайней мере не допустить с их стороны поддержки российской политики. Особенно большие усилия предпринимаются на китайском направлении, чтобы добиться раскола наметившегося российско-китайского союза.

В-четвертых, борьба западной коалиции против России в информационной сфере имеет все признаки, характерные для военного периода: ожесточенность, пренебрежение всеми нормами морали и нравственности, массированность воздействий, применение краткосрочно действующих фейков, имеющих оперативное или даже тактическое значение, но никак не рассчитанных на долгосрочные последствия. Плюс единство информационной повестки у всех СМИ США и стран НАТО.

В-пятых, оказание полномасштабной с учетом лишь критически важных ограничений военной помощи Украине, ведущей вооруженное противоборство с Россией. Фактически никакого иного вооружения, чем то, которое сегодня поставляется на Украину, Запад предложить не может – только малогабаритные переносные системы вооружения. Более крупные и сложные образцы поставлять не имеет смысла, поскольку они будут быстро выявлены и уничтожены да и времени на их освоение у бойцов ВСУ просто нет – размеры территории страны и темпы продвижения российских войск и соединений милиции ЛНР и ДНР его не оставляют даже в минимально необходимом количестве. При этом оказать военную помощь Украине путем прямого вмешательства армий стран НАТО в российско-украинское вооруженное противоборство невозможно в силу чрезвычайно высокого риска перехода конфликта в ядерную фазу или как минимум больших потерь войск альянса. Даже введение бесполетной зоны может привести к неприемлемым потерям авиации НАТО и США в силу особенностей оперативно-стратегической обстановки и военно-географических условий. Более того, даже при очевидно низкой эффективности нынешней номенклатуры вооружений они продолжают наращиваться, что свидетельствует о стремлении Запада любой ценой предотвратить полный разгром ВСУ и нынешней нацистской украинской власти. Таким образом, характер действий западной коалиции в полной мере соответствует военному времени.

В-шестых, надо отметить решительность целей сторон. Западная коалиция преследует цель разгрома России и установление над ней безраздельного контроля глобальных и западных элит путем инициирования в стране переворота для ликвидации действующей власти во главе с президентом Путиным, не гнушаясь его физическим уничтожением. Со стороны России целью действий является срыв попыток разгрома и пресечение дальнейшей экспансии Запада и других мировых игроков на постсоветское пространство. Ликвидация нацистского режима на Украине как наиболее опасного и актуального источника военных и информационно-идеологических угроз является в этом контексте лишь частной стратегической задачей. Решительность целей противоборствующих сторон также является важным признаком состояния войны между ними.

В-седьмых, вне зависимости от исхода противоборства западной коалиции и России произойдет радикальная перекройка системы региональных отношений и даже геополитической картины мира, что также является признаком войны, причем крупномасштабной.

Наконец нельзя не упомянуть беспрецедентную активность «пятой колонны», которая начала действовать практически открыто, осуждая и саботируя действия президента и российских ВС. Достаточно вспомнить побег из России под разными предлогами всевозможных «звезд» и «выдающихся бизнесменов», а также «Совместное заявление участников экспертного диалога по снижению рисков военной конфронтации между Россией и НАТО в Европе» от 2–3 марта этого года, где в первом пункте прямо заявлено: «Все конфликтующие стороны должны незамедлительно согласиться без каких-либо условий прекратить огонь, принять скоординированные меры по деэскалации ситуации и путем переговоров достичь политического урегулирования». В сложившихся условиях это фактически требование о капитуляции России перед Украиной и стоящим за ней объединенным Западом.

Таким образом, можно смело утверждать, что в настоящее время Россия находится в состоянии войны с объединенным Западом. Это иная по характеру война нежели те, которые имели место в XX веке. Она не может быть объявлена, поскольку по своему существу является классической гибридной, причем именно со стороны Запада: Россия на Украине, проводя специальную военную операцию, к масштабному применению мер, характерных для гибридной войны, пока не приступала. Ведь даже газ в Европу продолжает поступать, в том числе через ГТС Украины. Масштаб этой гибридной войны с Западом говорит о том, что она имеет все признаки мировой: наличие противоборствующих коалиций во главе с глобальными центрами силы, которые вошли непосредственно в военное противостояние, пусть пока в экономической и информационной сферах, решительность целей, задействование всего возможного арсенала средств борьбы, отказ от соблюдения правовых норм мирного времени с переходом к принципу военной целесообразности практически в глобальном масштабе, втягивание в конфликт большинства стран мира по принципу «если не с нами, то против нас». То есть речь идет о начале третьей мировой войны, проходящей пока в рафинированной гибридной форме – вооруженное противоборство западная коалиция ведет с использованием своих прокси – ВСУ, на ограниченном ТВД в пределах украинской территории, взяв на себя функции полномасштабной глобальной экономической и информационной борьбы против нашей страны.

Мне могут возразить – пока рано говорить о мировой войне. Ну что же, сравним сложившуюся мировую ситуацию с началом Второй мировой. Она началась 1 сентября 1939 года с нападения гитлеровской Германии на Польшу. Сразу же войну немцам объявили Франция и Великобритания, связанные договором с Польшей. Однако объявив войну, они пальцем не пошевелили, чтобы ударить по Германии с Запада, где у Гитлера не было мало-мальски боеспособных войск. Польша сражалась в одиночестве, не получая от своих западных союзников помощи даже в виде поставок вооружения. Единственное, что сделали англичане и французы, так это начали экономическую блокаду Германии. Ничего не напоминает? Фактически ситуация осени 1939 года структурно идентична нынешней: официально в войну вступили три ведущих геополитических центра того времени – Германия – с одной стороны и Великобритания с Францией – с другой, сражения шли только на территории Польши, где вермахту противостояли польские ВС, которых вполне можно рассматривать как прокси западных держав. Отличались только интересы: тогда Франция и Великобритания были заинтересованы в разгроме Польши, чтобы их прокси более высокого уровня – Гитлер напал на СССР, а сегодня для объединенного Запада разгром нацистской Украины будет означать тяжелое стратегическое поражение. Так что 24 февраля 2022 года военные историки будущего вполне могут признать датой начала третьей мировой войны.

Что же дальше?

Отталкиваясь от такого понимания существа текущего исторического момента, можно прогнозировать развитие мировой геополитической ситуации и направления стратегических усилий противоборствующих сторон. Надо констатировать – если рассматривать чисто военный аспект специальной операции на Украине, то разгром ВСУ и всей нацистской власти предопределен в достаточно короткие сроки. Об этом свидетельствует множество признаков. В их числе изменения в особенностях применения российской авиации, появившиеся достаточно высокопоставленные военнопленные, добровольно сложившие оружие, совершенно бессмысленные с военной и экономической точки зрения действия западных элит типа поставки Киеву ЗРК С-300 из Словении или требований к Турции отдать украинцам ЗРК С-400, откровенно упаднические выступления руководства Украины и ряд других. В этих условиях предотвратить полный разгром украинского нацистского режима может только политическое предательство, если «пятая колонна» сумеет добиться прекращения военных действий до того, как ВСУ будут полностью разгромлены с принуждением к полной и безоговорочной капитуляции.

Однако вне зависимости от исхода специальной операции на Украине война западной коалиции против России будет идти по нарастающей – западные и глобальные элиты не могут остановиться, не разгромив Россию или не потерпев окончательного поражения в этой войне. Ведь на кону облик будущего мира, вариантов которого только два. Один провозгласил Клаус Шваб – рупор глобалистов. В нем нет места государствам и национальным элитам – мир находится под управлением транснациональных корпораций, фактически приватизирован ими. Альтернативой ему является провозглашенная нашим президентом в прошлом году на Давосском форуме и последующих ключевых международных саммитах концепция многополярного мира, где субъектами мировой политики остаются государства, а глобальной власти транснациональных корпораций и соответствующих элит места нет.

Эти два варианта взаимно исключают друг друга. Победа одного из них означает неизбежное крушение, гибель, как минимум политическую и экономическую, и уход в историю носителей и выгодоприобретателей альтернативного варианта. Поэтому борьба имеет крайне жесткий характер, когда в ход идут все средства, которые можно использовать, не рискуя немедленной собственной гибелью. Для западных и глобальных элит центральной задачей на этом пути является разгром и подчинение России, поскольку она является пока единственным лидером, провозгласившим альтернативную глобализму мировую повестку. Россия владеет ядерным потенциалом, способным уничтожить физически глобальные элиты и весь западный мир. Без объединения российского и американского ядерных потенциалов под контролем глобалистов невозможно поставить на колени Китай. Поэтому разгром России инициированием в ней революции в ближайшие несколько лет (2–3 года) – жизненно важная задача глобалистов и нынешних западных элит.

Разгром нацистской Украины будет означать крах всей стратегии, выстраиваемой Западом и глобалистами в последние 20 лет. Последствия этого поражения могут оказаться катастрофичными для глобалистов и иметь геополитический масштаб. Признаки этого уже проявляются сегодня в наметившемся сближении ОАЭ и Саудовской Аравии с Россией, жесткой позиции Китая по украинскому вопросу, ультимативном требовании Венесуэлы признать законным президентом страны Мадуро как условия начала переговоров с США по вопросу поставок нефти и ряде других подобных проявлений, указывающих на утрату авторитета США и Запада в целом в мире. Итогом разгрома нацистской Украины станет резкое падение американского и в целом западного влияния в мире, что будет иметь самые тяжелые последствия в экономике. В этих условиях реванш за украинское поражение может стать главным лейтмотивом американо-европейской геополитики.

В свою очередь прекращение спецоперации с сохранением нынешнего режима, пусть даже и с массой различных договорных гарантий, будет означать военное поражение России. И последствия этого окажутся весьма тяжелыми, прежде всего во внутренней социально-политической ситуации. Негативно скажется такой шаг и на международном положении и статусе нашей страны.

Поэтому дальнейшая эскалация напряженности в мире, особенно военная, будет нарастать, и можно ожидать следующего этапа начального периода третьей мировой. Основным его содержанием, вероятнее всего, исходя из ожидаемой мировой расстановки сил по итогам спецоперации на Украине, станет окончательный раздел государств мира на противоборствующие коалиции, экономическое и информационное противоборство, а также создание зон вооруженного противоборства иррегулярных формирований и регулярных вооруженных сил стран, являющихся прокси ведущих центров силы. В каждой из коалиций явно будет выделено ядро, которое включит ведущие центры силы с их ближайшими союзниками, жестко проводящими единую политику, активно участвующими в борьбе, и периферию – страны, поддерживающие эту коалицию, но лишь ограниченно участвующие в ее действиях. Ядром западной коалиции станут США и Англия, вероятно, Франция, Германия и Турция. Периферию составят остальные страны ЕС, ориентирующиеся на западную цивилизацию или зависимые от нее государства Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Ядром альтернативной коалиции могут стать Россия, Белоруссия и Китай, вероятно, КНДР и Иран. Периферию могут составить остальные страны ОДКБ, а также ориентирующиеся на Россию и Китай страны упомянутых выше регионов, в частности Сирия.

В рамках этого этапа западная коалиция сосредоточит основные усилия на решении задачи окончательного разгрома России инициированием неконституционной смены власти с последующим установлением над ней безраздельного контроля. Для этого будет продолжаться неограниченная экономическая и информационная война в сочетании с попытками создать на территории нашей страны или у ее границ очаги внутренних и внешних вооруженных конфликтов и даже локальных войн. Вероятными районами, где западная коалиция может попытаться инициировать военные конфликты, могут стать на территории России районы, прилегающие к Украине, на Северном Кавказе, в депрессивных регионах, а также в субъектах Федерации со значительной долей исламского населения. Вероятными зонами внешних военных конфликтов, в которые может быть втянута наша страна, могут стать Украина, где Запад постарается развернуть и поддержать бандеровское движение, страны Центральной Азии с нестабильными режимами или имеющими к соседям территориальные претензии, а также граничащие с Афганистаном. При определенных условиях, важнейшим из которых может стать прекращение спецоперации без достижения заявленных целей, нельзя исключать попытки США подтолкнуть Японию к военному решению проблемы северных территорий.

Россия скорее всего будет вынуждена пойти на радикальные экономические меры в отношении ЕС, вплоть до полного отключения поставок энергоносителей и иного сырья, одновременно решая задачи парирования угроз, формируемых западной коалицией, обращая особое внимание на военные. Китай при условии ослабления позиций США в мире и снижении целостности блока НАТО и их экономического потенциала в результате взаимных санкций с Россией, сосредоточении их внимания и ресурсов на противостоянии с нашей страной может пойти на силовое решение тайваньской проблемы. На этом фоне следует ожидать резкое нарастание военной напряженности вокруг Ирана. В Латинской Америке и Африке возможно обострение конфликтов между странами, входящими в периферию противоборствующих коалиций.

По продолжительности этот период третьей мировой войны может составить от года до трех лет. Он завершится с оформлением противоборствующих коалиций и возникновением четких зон вооруженного противоборства, где создадутся условия для начала прямого вооруженного противостояния армий и флотов ведущих мировых держав. Начало такового поставит мир на порог ядерной войны.

И можно полагать с большой вероятностью, что с возникновением более или менее масштабного прецедента огневого соприкосновения вооруженных сил США, Китая и России будут предприняты шаги к предотвращению дальнейшей эскалации всеми конфликтующими сторонами. Вместе с тем этот этап третей мировой войны может завершиться в связи с выходом из западной коалиции ведущего мирового центра силы – США. Это возможно в результате внутреннего конфликта, нарастающего в американском обществе, выражающегося в противостоянии национальной и глобалистской элит. Он может перейти в острую фазу уже после осенних выборов, когда США погрузятся в решение внутренних проблем, что может привести к снижению международной напряженности и началу деэскалации противостояния между Россией и западной коалицией.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (924) за 29 марта 2022 года