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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ предупреждает об угрозе дрейфа украинских мин в Черном море

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Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Источник изображения: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Мины обнаружены в Босфоре и близ берегов Болгарии

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья Черного моря сохраняется, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.

"В проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин. Только по счастливой случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины обезврежены и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали", - заявил он.

Мизинцев также заявил, что "украинская сторона продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах". "Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - сообщил он.

По его словам, российские военные ежедневно открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

"При этом украинская сторона готовность обеспечения безопасности выхода иностранных судов в район сбора по-прежнему, не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении данного вопроса", - сообщил Мизинцев.

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