Эксперт: Лучший способ ведения боевых действий - брать противника на измор

Сейчас многие говорят, что на Украине наступило некоторое затишье. Активных наступательных действий там не ведется. Наши войска продолжают методично уничтожать мощные укрепрайоны украинской армии под Донецком, продвигаясь за сутки на 2-3 километра, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Алексей Леонков, военный эксперт

Сейчас многие говорят, что на Украине наступило некоторое затишье. Активных наступательных действий там не ведется. Наши войска продолжают методично уничтожать мощные укрепрайоны украинской армии под Донецком, продвигаясь за сутки на 2-3 километра.

Продолжается зачистка Мариуполя. Там бойцы ДНР совместно с нашими войсками зачищают жилые кварталы от националистов. Нацбаты практически полностью выбиты из жилых районов Мариуполя, их загоняют в промышленные зоны.

Сейчас основное сопротивление нацистов идет в районе крупнейшего на Украине металлургического комбината "Азовсталь". Его превратили в настоящий укрепленный городок, брать который с наскока никто не будет. Также сопротивление ведется в районе Мариупольского морского порта и завода Ильича.

Наши военные уже поняли, что самый лучший способ ведения боевых действий - брать противника на измор. То есть окружать, не давая возможности пополнять группировки продовольствием, боеприпасами, и методично уничтожать с помощью дальнобойной артиллерии, авиации, а также высокоточными снарядами.

Российский Генштаб заявил о завершении первого этапа специальной военной операции на Украине. В первую очередь в него входили задачи по снижению боевого потенциала вооруженных сил Украины в основном на Донецко-Луганском направлении.

Можно сказать, что воевать сейчас украинским военным практически нечем. Высокоточными ударами уничтожено порядка 40 военных баз и арсеналов. Там хранилось до 70 процентов всех запасов военной техники, горючего, а также более миллиона тонн боеприпасов. Важный момент - также было уничтожено 7 пусковых установок "Точка-У" и практически все ракеты к ним. Сегодня руководство ДНР говорит о том, что интенсивность обстрелов мирных городов, жилых кварталов Донецка значительно снизилась.

Это явное подтверждение того курса, который был взят нашей армией. Сейчас главной целью нашей армии является полное освобождение Донбасса. Что это под собой подразумевает? Могу предположить, что в ближайшее время начнется полное окружение донецкой группировки, которая насчитывает порядка 50 тысяч человек. Для того чтобы эта группировка не могла восполнять потери в личном составе, технике и боеприпасах, высокоточными ударами уничтожаются узловые железнодорожные станции, а также берутся под контроль

ключевые дороги. Наверное, главная новость сегодняшнего дня в том, что наши войска полностью освободили город Изюм, который находится на границе Харьковской и Донецкой областей. Украинские войска оттуда выбиты и сейчас отступают в направлении Славянска. Изюм как раз является ключевым транспортным узлом, который связывает донецкую группировку ВСУ с Харьковом и Киевом. Взятие этого города - первый шаг к охвату ВСУ и нацбатов с тыла. Когда эта группировка сомкнется с войсками, которые идут со стороны Запорожской области, то можно будет сказать, что самые боеспособные украинские части оказались в котле.

Часто возникает вопрос о наших группировках, которые сейчас находятся под Киевом, Николаевым, Харьковом и другими крупными городами. В Генштабе на это дали абсолютно однозначный ответ. Наши войска там нужны для того, чтобы сковать крупные силы противника и не дать им возможности оперативно перебросить группировки ВСУ на Донбасс.

Общая численность украинской армии составляла 260 тысяч человек. На Донбассе воюет украинская группировка в 60 тысяч человек. Так что можно понять, насколько сложно было бы нашим ребятам на Донбассе, если бы силы украинской армии не были бы скованы.

Сейчас наши войска будут продолжать методично уничтожать инфраструктуру украинской армии. Восполнять потери в личном составе и технике у них уже не получится. Запад кормит Украину словами поддержки. Серьезных вооружений она не получает и получать не будет. Также Незалежная не сможет рассчитывать на поставки из Европы топлива и горюче-смазочных материалов. У них самих с этим большие проблемы. Коллапс в украинской армии уже наблюдается. В штыковую против пушек и танков они вряд ли пойдут.

Поэтому, повторюсь, российский Генштаб выбрал на сегодняшний момент самую верную стратегию - измотать противника, деморализовать его, не ввязываясь в масштабные боестолкновения. Необходимо сберечь жизни наших солдат, мирного населения и при этом добиться нужного результата.

Александр Степанов