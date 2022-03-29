Российская авиация и системы ПВО в течение дня сбили в воздухе еще три украинских военных самолета - Минобороны РФ

Уничтоженные в результате российского удара штурмовики Су-25 из состава 299-й бригады тактической авиации ВВС Украины на аэродроме Кульбакино в Николаевской области.

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Российской авиацией и средствами ПВО в понедельник сбиты в воздухе еще три самолета ВВС Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета военно-воздушных сил Украины: два Су-24 - западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 - над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, в понедельник оперативно-тактической авиацией поражен 41 военный объект Украины.

"Среди них: две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.