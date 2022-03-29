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Известия.ru

Дело в технике: Вооруженные силы РФ уничтожают военные объекты по всей Украине

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Наиболее болезненной для ВСУ становится потеря складов с ГСМ и боеприпасами

Российские военные продолжают наносить авиационные и ракетные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Сейчас они действуют уже по всей территории страны. В частности, высокоточным оружием была поражена крупная база горючего и цеха по ремонту военной техники в районе Львова. По словам экспертов, уничтожения складов с дизельным топливом и боеприпасами становятся самыми болезненными ударами для ВСУ. В выходные в Минобороны рассказали и о проведенной в РФ уникальной медицинской операции: врачи госпиталя имени Вишневского извлекли крупный осколок из сердца раненого военнослужащего.

Удары по штабам

Российские войска, задействованные в военной операции на Украине, продолжают наступать, сообщили в воскресенье в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, 26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования была уничтожена крупная база горючего в районе Львова. Она обеспечивала топливом войска в западных областях Украины, а также под Киевом. Кроме того, российские крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода. На этом предприятии проводились капитальный ремонт и модернизация зенитных систем «Тор» и С-125, а также авиационных РЛС, средств радиоэлектронной борьбы и прицелов для украинских танков.

— Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое в 30 км юго-западнее Киева, — сообщили в военном ведомстве. — За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники.

Противотанковая управляемая ракета 9М113 на складе боеприпасов брошенной военной базы Вооруженных сил Украины

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотников над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишенками, Корюковкой и Петровским.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники, — сообщили в Минобороны.


С помощью высокоточного оружия российские ВС держат противника в сильном напряжении, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Мы выявляем его объекты, нефтяные базы, склады вооружения, позиции артиллерии и постоянно их уничтожаем с помощью различных видов высокоточного оружия. Сейчас на всех участках, кроме Донецкого, наблюдается некое затишье — что называется, поисково-разведывательные операции, — рассказал он. — Основные задачи сейчас решаются на Донбассе — перемалывать донецкую группировку и взять Мариуполь. Думаю, после того как они будут взяты, наступит новая фаза.

Удары высокоточным оружием наносятся по объектам на всей территории Украины, добавил эксперт.

— Это показывает бессмысленность украинских утверждений о том, что у России это оружие быстро закончится, — отметил он. — Пока мы видим высокий темп нанесения ударов по выявленным целям. Сейчас с военной точки зрения мы еще и отрабатываем это оружие. Впервые в конфликте такого типа мы применяем всю номенклатуру и пытаемся понять, что из этого наиболее подходит для разных задач.

Оперативно-тактический комплекс «Искандер» производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Удары по стратегическим объектам могут быть очень тяжелыми для украинских военных, полагает Владислав Шурыгин.

— Уничтожение складов нефтепродуктов всегда чрезвычайно болезненно, потому что Украина, очевидно, испытывает дефицит топлива, особенно дизельного, — пояснил эксперт. — Безусловно, очень чувствительны удары по различным складам вооружений и боеприпасов. Что касается ударов по командным пунктам и другой военной инфраструктуре, о том, насколько они эффективны, мы узнаем, когда закончатся боевые действия.


Успеть за 45 минут

Уникальную операцию на сердце провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Минобороны России в подмосковном Красногорске. К ним поступил младший сержант Сергей Гузнеков, получивший тяжелое ранение во время минометного обстрела украинских националистов. Трехсантиметровый осколок прошел через легкое и вонзился в сердце. Ситуация была серьезной: кусок металла острыми краями травмировал сердце при каждом сокращении.

Сложнейшую операцию выполнила бригада под руководством начальника кардиохирургического центра, профессора Александра Лищука.

— В любой момент мог произойти разрыв правого предсердия, кровотечение, и на этом всё бы завершилось, — рассказал он после операции, отметив, что на счету была каждая минута.

Фото: ЦВКГ им.А.А.Вишневского

Источник изображения: iz.ru

Медикам надо было в кратчайшие сроки найти осколок, определить его точное местоположение, разработать план хирургического вмешательства и с ювелирной точностью извлечь смертоносный предмет. Помогла новейшая аппаратура, которая есть в госпитале.

Операция длилась всего 45 минут. Медики сразу вышли на осколок, аккуратно вытащили его и полностью восстановили сердечную деятельность.

— Уникальность этого вмешательства в том, что пациент остался жив при таком тяжелом ранении, — отметил Александр Лищук.

Через час после операции раненый пришел в сознание. По словам профессора, Сергей скоро будет ходить, и в ближайшее время его переведут в реабилитационный центр. После этого он вернется в строй, пообещал профессор Лищук.

— Спасибо доктору! Всем привет! Родным и близким передаю: не переживайте, со мной всё нормально. Планирую зажить и вернуться в строй. Спасибо вам! — сказал после операции сам пациент.

Справка «Известий»

На сегодняшний день ЦВКГ им А.А. Вишневского создана уникальная гибридная операционная — инновационный операционно-диагностический комплекс, объединяющий все современные кардиохирургические и диагностические технологии в едином блоке. Она позволяет проводить самые сложные операции на открытом сердце и кровеносных сосудах и при необходимости устраивать телемедицинские сеансы с консультациями оперирующих врачей.


Роман Крецул

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