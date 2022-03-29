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Интерфакс-АВН

Германия обдумывает варианты укрепления противоракетной обороны - Шольц

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Брюссель. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Германия считает необходимым укрепление своей противоракетной обороны за счет приобретения и установки системы ПРО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

"Это, безусловно, один из вопросов, которые мы обсуждаем, и на то есть веские причины", - сказал Шольц.

"Мы должны осознавать, что у нас есть сосед, который готов применить насилие для отстаивания своих интересов", - добавил он.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Шольц наряду с другими проблемами предметно обсуждал этот вопрос с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном. В частности, они рассматривали возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3 стоимостью в 2 млрд евро.

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Страны
Германия
Израиль
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