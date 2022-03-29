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Интерфакс-АВН

КНДР продолжит разработку "мощных ударных средств" для укрепления обороны - Ким Чен Ын

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Новая северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong 17 ("Хвасон-17") на подвижном транспортере на 11-осном колесном шасси во время первой демонстрации (в макетном исполнении) на военном параде Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии К
Новая северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong 17 ("Хвасон-17") на подвижном транспортере на 11-осном колесном шасси во время первой демонстрации (в макетном исполнении) на военном параде Пхеньяне в честь 75-летия Трудовой партии Кореи 10.10.2020.
Источник изображения: via militaryrussia.ru

Гонконг. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Северная Корея продолжит разработку "мощных ударных средств" для укрепления потенциала национальной обороны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Он сказал, что мы продолжим достигать цели укрепления обороноспособности страны, разрабатывать более мощные ударные средства, чтобы оснастить ими нашу народную армию", - цитирует Ким Чен Ына северокорейское агентство ЦТАК.

Лидер Северной Кореи выступил с таким заявлением во время фотосессии с официальными лицами и учеными, которые способствовали испытательному запуску МБР "Хвасон-17".

КНДР подтвердила в минувшую пятницу, что накануне по прямому приказу своего лидера успешно провела испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17".

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Страны
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
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