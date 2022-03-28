Войти
Интерфакс-АВН

Азербайджан отвел войска из населенного пункта Фурух в Карабахе - Минобороны РФ

652
0
0
Флаг Азербайджана у села Талыш
Флаг Азербайджана у села Талыш.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Азербайджанские военные дважды нарушили режим прекращения огня в Карабахе, четыре человека получили ранения, сообщили в Минобороны РФ.

"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики в Аскеранском районе. В результате перестрелки ранено по два человека с каждой из сторон. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В Минобороны также отметили, что "по результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух".

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что азербайджанские военные нарушили трехсторонние договоренности по Карабаху, зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии непризнанного Карабаха с турецких беспилотников.

Так, по данным министерства, армия Азербайджана 24-25 марта нанесла "четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Bayraktar-TB2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.06.2021
Учение сил РЭБ Беларуси и России – ответ на современные вызовы и угрозы
23.12.2020
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
08.12.2020
Минобороны попросило ускорить разработку ударных беспилотников
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
31.07.2017
Какими будут "мужские игры" армий в этом году
11.07.2016
Возрождение военной мощи России?! (Shukan Gendai, Япония)
16.08.2011
Ушел с конвейера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:41
  • 20825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол