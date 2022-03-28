Иранский КСИР отреагировал на публикацию азербайджанских националистов о праве на земли Армении

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Ситуация в Нагорном Карабахе снова стала неспокойной, из региона приходят тревожные сведения. Как сообщается, подразделения армии Азербайджана захватили населенный пункт непризнанной Нагорно-Карабахской республики, регион стоит на пороге новой войны.

Между тем в Сети появилось заявление иранского Корпуса стражей исламской революции, размещенное на странице киберподразделения КСИР. В нем говорится, что любой вторжение на территорию Армении столкнется с реакцией Вооруженных сил Ирана. Таким образом в Иране отреагировали на публикацию интернет-газеты азербайджанской партии националистов Yeni Musavat, написавшей, что Азербайджан имеет право "вернуть свои земли", поскольку Армения является одной из "исторических земель Азербайджана".

Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что не потерпит изменения границ соседних стран

- говорится в сообщении.

Азербайджанское Минобороны, в свою очередь, раскритиковало заявление Министерства обороны России по ситуации в Нагорном Карабахе, прозвучавшее в связи с обострением обстановки 24-25 марта 2022 года.

В азербайджанском военном ведомстве заявили, что не нарушали положения трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года. В то же время Армения не выполнила пункт 4 соглашения и не осуществила полный вывод остатков армянской армии с территории Азербайджана. Кроме того, в Баку заявили, что в республике не существует административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", а имеется карабахский район Азербайджана.

Учитывая это, просим Минобороны РФ обеспечить в соответствии с трехсторонним заявлением полный вывод остатков ВС Армении и незаконных вооруженных формирований с международно признанной территории Азербайджана, не представлять в искаженной форме передвижение азербайджанских войск по суверенной территории страны, а также верно указывать названия населенных пунктов

- говорится в заявлении.

Ранее российское Минобороны заявило, что Баку нарушает трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху, введя войска в зону ответственности российских миротворцев и произведя обстрел непризнанной республики.