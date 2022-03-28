Иранский КСИР отреагировал на публикацию азербайджанских националистов о праве на земли Армении

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Ситуация в Нагорном Карабахе снова стала неспокойной, из региона приходят тревожные сведения. Как сообщается, подразделения армии Азербайджана захватили населенный пункт непризнанной Нагорно-Карабахской республики, регион стоит на пороге новой войны.
Между тем в Сети появилось заявление иранского Корпуса стражей исламской революции, размещенное на странице киберподразделения КСИР. В нем говорится, что любой вторжение на территорию Армении столкнется с реакцией Вооруженных сил Ирана. Таким образом в Иране отреагировали на публикацию интернет-газеты азербайджанской партии националистов Yeni Musavat, написавшей, что Азербайджан имеет право "вернуть свои земли", поскольку Армения является одной из "исторических земель Азербайджана".
- говорится в сообщении.
Азербайджанское Минобороны, в свою очередь, раскритиковало заявление Министерства обороны России по ситуации в Нагорном Карабахе, прозвучавшее в связи с обострением обстановки 24-25 марта 2022 года.
В азербайджанском военном ведомстве заявили, что не нарушали положения трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года. В то же время Армения не выполнила пункт 4 соглашения и не осуществила полный вывод остатков армянской армии с территории Азербайджана. Кроме того, в Баку заявили, что в республике не существует административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", а имеется карабахский район Азербайджана.
- говорится в заявлении.
Ранее российское Минобороны заявило, что Баку нарушает трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху, введя войска в зону ответственности российских миротворцев и произведя обстрел непризнанной республики.