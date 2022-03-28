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Интерфакс-АВН

Роскосмос готов начать производство авионики и комплектующих для самолетов на своих предприятиях - Рогозин

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НПО "Энергомаш"
Сборочный цех ракетных двигателей РД-180 в НПО "Энергомаш".
Источник изображения: © Юрий Машков/ТАСС, архив

Новоселово (Владимирская область). 27 марта. ИНТЕРФАКС - НПО "Энергомаш" и холдинг "Российские космические системы" могут привлечь к производству комплектующих для авиации, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы планируем в этот период подставить плечо другим нашим отраслям, которые испытывают колоссальные сложности. Прежде всего, это авиация. Мы готовы на базе НПО Энергомаш начать производство компонентов для авиационной техники. Мы готовы на базе холдинга РКС развернуть производство авионики также для авиации", - сказал Рогозин.

25 марта вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство продолжит вырабатывать решения для поддержки российской авиации.

"Мы будем продолжать отслеживать ситуацию в авиационной отрасли. Наша основная задача сохранить уникальный персонал, который является ключевым для обеспечения функционирования отрасли. Правительством будет продолжена работа по выработке решений для поддержки авиации", - сказала Голикова.

Глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что "значительной напряженности на предприятиях авиационного транспорта и наземной инфраструктуры сейчас не наблюдается". Организации, по его словам, заинтересованы в сохранении кадрового состава, принимают меры по сохранению своих коллективов.

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
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