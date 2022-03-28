Российский Су-27 – несбывшаяся мечта Японии

Traffic News (Япония): российский истребитель "Сухой" – высокотехнологичный самолет, который поразил весь мир, и в частности Японию

В свое время Россия произвела множество шедевров в области военной авиации. Одним из них считается высокотехнологичный истребитель "Сухой", пишет Yahoo News Japan. Япония даже практически его приобрела, однако возникли нюансы.

Когда железный занавес немного приподнялся…

Нельзя поспорить, что в свое время Россия произвела множество шедевров в области военной авиации.

Примером тому служит самолет Су-27 или "Фланкер" по классификации НАТО – высокоэффективный истребитель, разработанный советским ОКБ Сухого. Сегодня лишь немногие знают его под этим именем, но дело в том, что четверть века назад силы воздушной самообороны Японии рассматривали возможность принятия Су-27 на вооружение подразделения.

Этот истребитель поразил военных чиновников из многих стран своей удивительной маневренностью во время демонстрационного полета на Парижском авиасалоне в 1989 году.

Легендарная "Кобра Пугачева" – фигура высшего пилотажа, при которой нос самолета поднимается как капюшон кобры, а затем возвращается в исходное положение. Это стало возможным благодаря аэродинамике, тяговооруженности и отличным летным характеристикам Су-27. Всем этим он превосходил другие самолеты.

В наши дни демонстрационные полеты, когда самолет на мгновение зависает в воздухе, скорее считаются шоу, но в то время, когда была показана "Кобра Пугачева", военнослужащие западных ВВС считали F-15 самым мощным самолетом в мире, поэтому полет Су-27 ввел их в состояние ступора.

И если бы силы воздушной самообороны приобрели эти истребители, их бы прикрепили к подразделению "Агрессор" – на хвостах самолетов, входящих в него, изображена кобра.

Другими словами, это было бы летно-инструкторское подразделение, которое совершенствовало бы навыки японских пилотов, обучая их воздушному бою с истребителями условного противника.

Если бы на фюзеляже Су-27 появился флаг Японии

В то время СССР находился в самом разгаре перестройки. Железный занавес, разделявший Восток и Запад, постепенно поднимался, и Япония смогла бы импортировать Су-27, если бы переговоры завершились успешно. Этот вопрос рассматривался на уровне штабов ВВС, и компания "Сухой" была не прочь принять участие в этом проекте. В 1997 году в Россию направили трех пилотов ВВС Японии для полетов на Су-27.

По имеющимся данным, речь шла о десяти самолетах, поскольку планировалось создать тактическую истребительную учебную авиационную группу. Если бы проект состоялся, то могли бы пострадать самолеты модели F-15, а F-4 вообще остались бы не у дел. Также из-за большого размера Су-27 мог возникнуть риск для его легкого обнаружения и контратаки.

Это всего лишь предположение, но, возможно, настоящая причина находилась в другой плоскости: проблема долговечности двигателей и корпуса, возможность обеспечения непрерывных поставок, а также высокая стоимость обслуживания – все это в конечном итоге не позволило реализовать проект.

Тем не менее Китай, Индия и Малайзия купили производные от Су-27 самолеты, например, Су-30МКМ.

С тех пор прошло четверть века. Три пилота японских ВВС, летавшие тогда на Су-27, возможно, уже вышли на пенсию. Хочется спросить у них, какой самолет они бы предпочли – F-15 или Су-27?

Комментарии японских читателей

Ntm

Многие считают, что эксплуатировать вооружения из Восточного блока невозможно, но я думаю, что это позволило бы многому научиться.

В Южной Корее используются танки Т-80 российского производства, и у них хорошая репутация. Думаю, это было бы полезно для разработки японского истребителя нового поколения.

Iso

В то время российская экономика задыхалась, и Россия продавала все что можно. Самолеты предлагали подержанные, поэтому с учетом последующего технического обслуживания сама идея была не вполне реалистичной. Однако нет никаких сомнений в том, что этот самолет обладал лучшими в мире на тот момент летными характеристиками и стал бы прекрасным учебным материалом.

Mat

Это был бы потрясающий опыт – возможность сражаться с реальными самолетами противника на учениях, но были бы проблемы с запчастями. Тогда Китай еще не импортировал Су-27. Подобное внедрение позволило бы заранее провести обучение и получить опыт борьбы с китайскими истребителями.

Tei

Я думаю, что Япония получила бы прекрасную возможность сравнить оружие Востока и Запада. Крайне нежелательно, чтобы на страну оказывалось давление со стороны крупной державы в вопросе выбора между западными и восточными вооружениями.

To

Внедрение Су-27 было нереалистичным с точки зрения присутствия США. Было бы интересно посмотреть на эксплуатацию этих самолетов в Японии, но есть большая вероятность, что отдел технического обслуживания испытывал бы большие проблемы (запчасти дорогие, доставка медленная, невозможно провести ремонт и осмотр).

Kob

На самом деле, у США должно быть несколько таких самолетов. Лучший способ узнать врага – проанализировать его оружие. Российские самолеты не полагаются на электронику так сильно, как американские, и там должно быть много аналоговых деталей. Было бы неплохо приобрести несколько самолетов из стран бывшего Восточного блока.

Guruve

Идея нереальная. Персонал и самолеты подразделения "Агрессор" меняются, поэтому возникли бы сложности с точки зрения технического обслуживания. "Фланкер" обладает высокой маневренностью, например, может делать "Кобру", но эффективно ли это в реальном бою?

Planet

В настоящее время истребители настолько нашпигованы электроникой, что половина цены приходится на нее. В России не развита полупроводниковая промышленность, поэтому вся продукция импортируется. Но полупроводники отличаются по качеству, и Япония с США не экспортируют военные типы. А обычные полупроводники не могут гарантировать надежность российских истребителей.

Ybw

Вероятность того, что Япония купит истребители российского производства, равна нулю. Если сделать это, ей придется идти на поводу у России с политической точки зрения. Российская армия сможет в любой момент прекратить поставку деталей, и они станут бесполезными, как иранские F-14.

2%

Американские истребители рассчитаны на использование американской GPS и разведывательной связи, поэтому в случае неповиновения США могут в любой момент "отключить" их. Многие нюансы производства засекречены, и лицензионная сборка в Японии не устранила эти недостатки. Нельзя постоянно оставаться приспешником Вашингтона. Необходимо ускорить отечественное производство истребителей.