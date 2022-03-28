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Интерфакс-АВН

Азербайджан не нарушил ни один из пунктов трехстороннего заявления по Карабаху - Минобороны республики

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Азербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники.
Источник изображения: Алексей Куденко / РИА Новости

Минобороны Азербайджана считает, что российская сторона должна обеспечить полный вывод армянских войск из Карабаха

Баку. 26 марта. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Баку полностью выполняет пункты трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ по Карабаху от 10 ноября 2020 года, заявляет министерство обороны Азербайджана.

"Азербайджан не нарушил ни один из пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Наоборот, с сожалением констатируем, что остатки армянской армии и прочие незаконные армянские вооруженные формирование до сих пор не выведены из Карабахского региона Азербайджана в соответствии с пунктом 4 этого заявления. Так что это Армения нарушает пункты заявления", - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.

Там также подчеркивают, что Минобороны России в соответствии с трехсторонним заявлением необходимо обеспечить "полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с международно признанной территории Азербайджана".

В Минобороны Азербайджана утверждают, что российская сторона не должна "искажать данные о передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, просит не использовать термин "Нагорный Карабах" (...)".

В военном ведомстве республики выразили сожаление "об одностороннем и не отражающем действительность заявлении министерства обороны России от 26 марта 2022 года".

Кроме того, они сообщили, что в ходе телефонного разговора двух министров Закира Гасанова и Сергея Шойгу 25 марта обсуждалась ситуация в Карабахе. "В ходе разговора азербайджанская сторона заявила, что на пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации. Несмотря на это, утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии. В результате незамедлительных мер, члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить", - отметили в военном ведомстве.

Минобороны Азербайджана подчеркивает, что заявление российского военного ведомства от 26 марта "противоречит сути двусторонних отношений и декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года".

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что азербайджанские военные нарушили трехсторонние договоренности по Карабаху, зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии Карабаха с турецких беспилотников.

"Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Bayraktar-TB2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"В настоящее время командованием российского миротворческого контингента принимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", - сказали в военном ведомстве.

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