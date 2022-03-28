Войти
Интерфакс-АВН

С учетом проведения военной операции необходимо сохранить темпы поставок в войска роботов и средств РЭБ - Шойгу

879
0
0
Российский робототехнический комплекс "Маркер"
Российский робототехнический комплекс "Маркер".
Источник изображения: © Фото : предоставлено НПО "Андроидная техника"

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Сергей Шойгу провел в министерстве совещание по реализации гособоронзаказа, сообщили в Минобороны.

"С учётом проведения специальной военной операции, в текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения, включая роботизированные комплексы, средств информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы, а также, естественно, как это было всегда, материально-техническое обеспечение", - заявил Шойгу, слова которого приводят в министерстве.

По его словам, в данный момент продолжается "опережающая поставка вооружения и техники с применением кредитных средств".

"Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил", - отметил министр.

По его словам, гособоронзаказ выполняется "в плановом порядке"

"Несмотря на антироссийские санкции, сегодня уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле мы завершим эту работу полностью", - добавил глава Минобороны.

Он также отметил, что министерство "полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом с учётом принятых решений по соответствующим индексациям".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
05.10.2020
Как сохранить эффективность ядерного сдерживания
01.11.2019
The Times (Великобритания): новую ракету Путина "невозможно остановить"
25.04.2019
США пренебрежительно относятся к международным договорам, заявил Сергей Шойгу
24.04.2019
"Морской монстр": носителя "Посейдона" спустили на воду
15.05.2017
Тыл становится передним краем Минобороны
22.12.2014
Шойгу: оснащенность Российской армии современным оружием и техникой за год выросла на 7%
09.10.2013
Российская армия возрождается ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:18
  • 20824
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол