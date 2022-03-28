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ТАСС

Шойгу: в 2022 году нужно сохранить темпы поставок в войска перспективного вооружения

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Как отметил министр обороны, несмотря на антироссийские санкции уровень заключения госконтрактов составляет 85%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с руководством Минфина по реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ), на котором отметил, что с учетом проведения специальной военной операции на Украине в текущем году необходимо сохранить темпы поставок перспективного вооружения. Об этом сообщили в субботу в военном ведомстве.

"Мы провели совещание с министерством финансов по целому кругу вопросов в части выполнения и бюджетных обязательств по этому году и, самое главное, государственного оборонного заказа, - приводят в ведомстве слова министра. - <...> При тех сложностях, которые на сегодняшний день есть, мы в плановом порядке выполняем ГОЗ. С учетом того, что бюджетное финансирование в текущем году превысило предыдущий год на 15%, нам, естественно, надо посмотреть, на что обратить особое внимание при выполнении заданий ГОЗ".

Как отметил Шойгу, несмотря на антироссийские санкции уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле эта работа будет полностью завершена. По его словам, приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил.

"С учетом проведения специальной военной операции, в текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения, включая роботизированные комплексы, средств информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы, а также, естественно, как это было всегда, материально-техническое обеспечение", - отметил Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что ведомство полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом с учетом принятых решений по соответствующим индексациям. Это касается и индексации денежного довольствия военнослужащих, и оплаты труда гражданского персонала, и военных пенсионеров. "Кроме того, одобрены поправки в закон "О ветеранах", согласно которым участники специальной военной операции на Украине признаются ветеранами боевых действий. Поддержка также будет распространяться и на родственников этой категории военнослужащих", - добавил министр.

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Украина
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Ядерный щит
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