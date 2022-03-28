Войти
Интерфакс-АВН

Работы по интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского модуля "Наука" будут продолжены - космонавт Артемьев

631
0
0
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и модуль "Звезда"
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и модуль "Звезда".
Источник изображения: © Mark Garcia/NASA

Следующие выходы российских космонавтов в открытый космос состоятся 20 и 28 апреля, а также в мае

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Российские космонавты в апреле и мае проведут три выхода в открытый космос для интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента Международной космической станции, сообщил работающий на МКС космонавт Олег Артемьев.

"Первый выход в открытый космос намечен на 20 апреля. И сразу через неделю - 28 апреля - следующий, во время которого мы продолжим работы с манипулятором ERA: снимем с него защитные чехлы, установим поручни и фалы, освободим замки захвата, чтобы он получил возможность "шагать"", - сказал Артемьев в интервью журналу "Русский космос".

Третий выход, по его словам, запланирован в мае.

Артемьев отметил, что во время первого выхода в открытый космос экипаж будет заниматься инициализацией и вводом в строй европейского манипулятора ERA, установленного на внешней поверхности модуля "Наука". "Основная задача - проверка внешнего пульта. Мы должны будем его вынести, установить, проверить работу", - сказал он.

Космонавт сообщил, что один из следующих выходов во время его экспедиции на МКС, которых запланировано семь, он проведет с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти.

"Остальные шесть - вместе с Денисом Матвеевым. А Сергей Корсаков будет оператором на станции - первым человеком, который будет управлять манипулятором ERA", - сказал космонавт.

19 января начальник отдела внекорабельной деятельности Ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Полещук сообщил, что работы по интеграции ERA в состав МКС отложены из-за технических проблем с манипулятором.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что выходы в открытый космос, в ходе которых предполагалась провести интеграцию манипулятора, должны были пройти 27 января и 2 февраля. Совместно с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым в открытый космос мог выйти астронавт ESA Маттиас Маурэр.

23 января космонавт Дубров сообщил, что работы по интеграции европейского манипулятора ERA в состав МКС выполнит следующий российский экипаж совместно с европейским астронавтом.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства германской компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

17 марта правящий совет Европейского космического агентства признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по миссии ExoMars-2022. Рогозин после отказа ESA от сотрудничества по миссии ExoMars заявил, что госкорпорация через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Россия
США
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Евросоюз
МКС
Похожие новости
04.03.2022
«Роскосмос» ответил на санкции ЕС и США
02.03.2022
"Роскосмос" сомневается в продлении работы МКС после 2024 года
28.02.2022
«Роскосмос» приостановит сотрудничество с Европой по запускам с Куру
18.02.2022
В Европе захотели собственный пилотируемый космический корабль. Рогозин предложил «Союз»
02.04.2020
Wiener Zeitung (Австрия): на МКС коронавируса нет
12.04.2016
Марс в иллюминаторе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:18
  • 20824
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол