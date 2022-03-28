Работы по интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского модуля "Наука" будут продолжены - космонавт Артемьев

Следующие выходы российских космонавтов в открытый космос состоятся 20 и 28 апреля, а также в мае

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Российские космонавты в апреле и мае проведут три выхода в открытый космос для интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента Международной космической станции, сообщил работающий на МКС космонавт Олег Артемьев.

"Первый выход в открытый космос намечен на 20 апреля. И сразу через неделю - 28 апреля - следующий, во время которого мы продолжим работы с манипулятором ERA: снимем с него защитные чехлы, установим поручни и фалы, освободим замки захвата, чтобы он получил возможность "шагать"", - сказал Артемьев в интервью журналу "Русский космос".

Третий выход, по его словам, запланирован в мае.

Артемьев отметил, что во время первого выхода в открытый космос экипаж будет заниматься инициализацией и вводом в строй европейского манипулятора ERA, установленного на внешней поверхности модуля "Наука". "Основная задача - проверка внешнего пульта. Мы должны будем его вынести, установить, проверить работу", - сказал он.

Космонавт сообщил, что один из следующих выходов во время его экспедиции на МКС, которых запланировано семь, он проведет с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти.

"Остальные шесть - вместе с Денисом Матвеевым. А Сергей Корсаков будет оператором на станции - первым человеком, который будет управлять манипулятором ERA", - сказал космонавт.

19 января начальник отдела внекорабельной деятельности Ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Полещук сообщил, что работы по интеграции ERA в состав МКС отложены из-за технических проблем с манипулятором.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что выходы в открытый космос, в ходе которых предполагалась провести интеграцию манипулятора, должны были пройти 27 января и 2 февраля. Совместно с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым в открытый космос мог выйти астронавт ESA Маттиас Маурэр.

23 января космонавт Дубров сообщил, что работы по интеграции европейского манипулятора ERA в состав МКС выполнит следующий российский экипаж совместно с европейским астронавтом.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства германской компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

17 марта правящий совет Европейского космического агентства признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по миссии ExoMars-2022. Рогозин после отказа ESA от сотрудничества по миссии ExoMars заявил, что госкорпорация через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно.