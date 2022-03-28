Арабская коалиция начинает операцию против йеменских хуситов - СМИ

Дубай. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция против йеменских хуситов в субботу начала военную операцию, целью которой является прекращение атак на ее нефтяные объекты, сообщают саудовские СМИ.

"Началась операция по реагированию и для нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность", - цитируют СМИ заявление коалиции.

В заявлении говорится, что операция также направлена на то, чтобы "защитить глобальные источники энергии и обеспечить цепочки поставок".

Отмечается, что операция находится на ранней стадии и йеменские хуситы должны почувствовать последствия своего "враждебного поведения". Коалиция будет "бороться непосредственно с источниками угрозы", и попросила гражданских лиц не приближаться к нефтяным объектам или объектам в йеменском портовом городе Ходейда на Красном море.

Телеканал "Аль-Масира", связанный с хуситами, сообщил, что военные самолеты коалиции совершили налеты на электроэнергетическую корпорацию и нефтяные объекты в городе Ходейда.

Как сообщалось, накануне йеменские хуситы нанесли удар по нефтяному хранилищу в городе Джидда в Саудовской Аравии, где на этих выходных должен пройти гран-при "Формулы-1".

После атаки на нефтебазе компании Saudi Aramco начался крупный пожар, который было видно с трассы. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку.

Массированная атака йеменских повстанцев по Саудовской Аравии также произошла в конце прошлой недели. Тогда хуситы атаковали резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов в Джидде.