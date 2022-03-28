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Интерфакс-АВН

Пашинян заявил Путину о необходимости расследования действий миротворцев РФ в ситуации в Карабахе - пресс-служба правительства Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Премьер Армении также подчеркнул необходимость возвращения российскими миротворцами азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции

Ереван. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Обстановку в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Обсуждалась ситуация, сложившаяся после вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе, которую премьер-министр Пашинян оценил как напряженную", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пашинян "поставил вопрос о необходимости расследования действий российских миротворцев в этой ситуации и подчеркнул необходимость возвращения российскими миротворцами азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции".

Пашинян и Путин договорились приложить усилия для урегулирования кризисной ситуации в Нагорном Карабахе, отметили в правительстве.

В МИД Армении накануне сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и заняли село Парух в Аскеранском районе НКР.

Председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян сообщил в пятницу, что село Парух оказалось в тылу азербайджанской стороны. "ВС Азербайджана применили ударные беспилотники "Байрактар", нанесли удары по позициям Армии обороны Нагорного Карабаха", - заявил Агаджанян.

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