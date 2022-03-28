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ЦАМТО

МО РФ продолжает анализировать документы, раскрывающие биологическую деятельность Пентагона на Украине

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Биологическая опасность
Биологическая опасность.
Источник изображения: Евгений Софийчук/ТАСС

ЦАМТО, 25 марта. Минобороны РФ продолжает анализировать документы, раскрывающие военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине, сообщил 24 марта на брифинге начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ниже в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ приведены основные тезисы выступления И.Кириллова по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

"Министерство обороны России продолжает анализировать документы, раскрывающие военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине.

Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден. Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 млрд. долл. При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая, наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру.

Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтеннского проекта".

Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона.

Обратите внимание – перед Вами регистрационная карта, подтверждающая, что именно 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность на Украине.

Документ подписан заместителем госсекретаря кабинета министров Украины Виктором Полищуком. Правовой основой для его подписания явилось Соглашение о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия.

В регистрационной карте определены заказчик работ – управление по снижению угрозы минобороны США, а также перечень биообъектов.

Как мы уже ранее сообщали, объем финансирования только за период с 2018 по 2020 годы составлял порядка 32 млн. долл. В тексте документа сказано, что Соединенные Штаты, их персонал и подрядчики освобождаются от обязанности уплачивать налоги или другие подобные сборы, которые взимаются на территории Украины.

Министерством обороны раскрыта и обобщена схема движения биоматериала. Финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб.

Так, в соответствии с проектом UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4000 военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 – на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки.

Подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.

Анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики. Так, в центр имени Лугара в Грузии было направлено более 10 тысяч проб. Среди получателей также: референс-лаборатории в Великобритании, институт Леффлера в Германии.

Все это создает риски для передачи за рубеж чувствительной генетической информации, а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавались образцы.

Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде.

На слайде представлены документы проекта UP-2, одной из задач которого являлось выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы. Интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен – по-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибиреязвенной болезни на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней.

Учитывая, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях.

Мы знаем примеры, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями в области биобезопасности.

В период с 2005 по 2015 годы с Дагуэйского испытательного полигона сухопутных войск США осуществлялась рассылка жизнеспособных сибиреязвенных спор, которые были направлены 194 адресатам в десяти странах мира.

Сложившаяся ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией COVID-19.

Мы продолжаем публиковать сведения о проведении исследований с участием украинских военнослужащих. Хотелось бы отметить, что подобные работы запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за ее пределами.

Ранее уже упоминалось об исследованиях в рамках проекта UP-8, к которым было привлечено более четырех тысяч человек. По данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы.

Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов Deep Drug, не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде.

Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик – компания Scymount – предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудники министерства обороны Украины привлекали в качестве добровольцев.

Подобные неприемлемые подходы с молчаливого согласия американской администрации являются нормой для крупных фармкомпаний. Так, индонезийскими властями в 2010 году из-за многочисленных нарушений была прекращена деятельность медицинского центра ВМС США в Джакарте.

Американцы проводили работы на этом объекте вне рамок согласованной программы исследований, осуществляли отбор биологических проб и отказывались информировать правительство Индонезии о достигнутых результатах. Полученные ими материалы были использованы в интересах аффилированной с Пентагоном фармацевтической компании Gilead, которая проводит испытания своих препаратов в том числе на территории Украины и Грузии.

По данным МИД Китая, под контролем США находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции.

Считаем, что в контексте поступающей информации необходимо добиваться от Вашингтона разъяснений относительно истинных целей деятельности американских биолабораторий в рамках международного расследования".

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