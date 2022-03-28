Минобороны РФ сообщило об уничтожении крылатыми ракетами "Калибр" военного объекта под Киевом

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны РФ заявило, что российские корабли нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по крупной базе горючего украинской армии под Киевом.

"Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом", - сказал в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны", - сказал он про удар "Калибрами".

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

23 марта Минобороны РФ сообщало об уничтожении высокоточным оружием с кораблей склада с вооружением украинской армии под Ровно (город на северо-западе Украины).

В тот день Минобороны РФ опубликовало кадры боевых пусков береговых ракетных комплексов "Бастион", а также залпового пуска с корабля крылатых ракет "Калибр".

22 марта министерство обороны РФ сообщало об ударе высокоточным оружием с самолетов и кораблей по военным объектам Украины в Донецкой и Луганской областях.

19 марта министерство обороны России сообщило, что в ходе операции на Украине впервые применен гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" - им 18 марта уничтожен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Ивано-Франковской области.

20 марта министерство обороны России сообщило о новом применении гиперзвуковых комплексов "Кинжал", а также крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей.

На брифинге в пятницу Конашенков заявил, что за ночь российские самолеты и вертолеты поразили 51 военный объект Украины.

"Среди них два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса "Бук М-1" и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники", - сказал Конашенков.

"Группой "ночных охотников", состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено 24 единицы боевой техники, в том числе семь танков, пять БМП, три БТР", - сообщил он.

"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотных летательных аппарата", - сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1397 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

"Группировка войск российских Вооруженных сил за ночь продвинулась еще на 4 километра и овладела населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный партизан, Ставки и Троицкое. В настоящее время развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил", - сказал официальный представитель Минобороны России.